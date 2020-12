Letitia Wright, actrita care a jucat in "Black Panther" si "Avengers", si-a sters conturile de Twitter si Instagram dupa ce a distribuit un clip anti-vaccinare

Wright a publicat joi noapte linkul unui clip de pe canalul YouTube "On The Table", in care prezentatorul Tomi Arayomi spunea ca cei care vor fi vaccinati trebuie "sa spere ca nu va face sa le creasca alte membre" si in care isi exprima indoielile si cu privire la schimbarea climatica si acuza China de raspandirea Covid-19.Postarea lui Wright, care a fost preluata de cateva mii de utilizatori, continea link-ul si un emoji cu doua palme unite in semn de rugaciune. Ulterior, actrita a polemizat cu utilizatorii care au acuzat-o de raspandirea de informatii eronate, insa a sters mesajul."Intentia mea nu a fost sa ranesc pe cineva, m-a ingrijorat cu privire la ce contine vaccinul si ce introducem in corpurile noastre. Nimic altceva", a revenit ea pe 4 decembrie.YouTube a inlaturat, ulterior, videoclipul, pentru incalcarea termenilor platformei.In prezent, contul actritei de Twitter este inactiv, la fel si cel de Instagram. Twitter semnaleaza ca "acest cont nu exista".Letitia Wright, in varsta de 27 de ani, nascuta in Georgetown (Guyana), a jucat in filme ca "Avengers: Infinity War" si "Endgame", "Black Panther" si in "Amall Axe" al lui Steve McQueen. Anul trecut, a primit un premiul din partea Academiei britanice de film pentru actor emergent. In 2018, a fost nominalizata la premiile Emmy pentru rolul secundar din miniseria "Black Mirror".Citeste si: