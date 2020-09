Letonia reintroduce carantina pentru persoanele care vin din Estonia

Riga va pune capat astfel zonei comune de libera circulatie in tarile baltice stabilita la jumatatea lui mai.Noile reguli "se aplica cu incepere de sambata, la orele 00.00, si calatorii estoni vor trebui sa se izoleze imediat dupa intrarea lor in Letonia", potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul ministerului eston.Letonia accepta fara restrictii persoane care vin din tari unde rata de contaminare nu depaseste 16 cazuri la 100.000 de locuitori, cumulate in cursul celor 14 zile precedente, a explicat la randul sau Centrul leton de prevenire si control al bolilor (SPKC).Acest nivel era vineri de 21,75, cu 32 de noi contaminari detectate in ultimele 24 de ore in Estonia, tara cu 1,3 milioane de locuitori, potrivit datelor oficiale anuntate de Tallinn.De la inceputul pandemiei, aceasta tara a inregistrat in total 2.632 de contaminari, dintre care 64 de decese.Letonia a raportat doar 4,3 cazuri la 100.000 de locuitori.Cea de-a treia tara baltica, Lituania, cu o rata de 15,6 cazuri la 100.000 de locuitori, nu a fost afectata de decizia autoritatilor de la Riga.