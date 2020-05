Leziuni renale, observate la peste o treime dintre pacientii spitalizati cu COVID-19 la New York

Ziare.

Studiul a fost realizat de o echipa de la Northwell Health, cel mai importat furnizor de servicii medicale din statul New York, arata agentia Reuters."Am descoperit ca dintre primii 5.449 de pacienti admisi 36,6% au dezvoltat leziuni renale acute", a declarat medicul Kenar Jhaveri, director asociat de nefrologie la Hofstra/Northwell din Great Neck, New York, coautor al cercetarii publicate in jurnalul Kidney International.Leziunile renale acute se produc atunci cand rinichii functioneaza insuficient si devin incapabili sa filtreze reziduurile.Dintre pacientii cu insuficienta renala, 14,3% au necesitat dializa, a declarat Jhaveri intr-un interviu telefonic.Acest studiu este cel mai amplu efectuat pana in prezent asupra leziunilor renale in randul pacientilor diagnosticati cu COVID-19. Rezultatele acestuia se pot dovedi utile, a subliniat Jhaveri, in conditiile in care alte spitale se confrunta cu valuri noi de pacienti diagnosticati cu boala cauzata de noul coronavirus, care a infectat peste 4,3 milioane de persoane si a ucis peste 295.000 la nivel mondial.Mai multe grupuri au raportat cresterea numarului de cazuri de insuficienta renala in randul pacientilor cu COVID-19. Jhaveri si colegii sai au dorit sa le cuantifice, pe baza informatiilor medicale ale 5.449 pacienti cu boala COVID-19, spitalizati intre 1 martie si 5 aprilie.Ei au descoperit ca insuficienta renala s-a instalat de timpuriu. 37,3% dintre pacienti au ajuns la spital cu insuficienta renala sau au dezvoltat aceasta problema de sanatate in primele 24 de ore de la internare.In multe cazuri, insuficienta renala a survenit in preajma momentului in care pacientii aflati in stare grava trebuiau sa fie conectati la un ventilator, a notat Jhaveri.Dintre cei peste 1.000 de pacienti care au necesitat conectarea la un ventilator, aproape 90% au dezvoltat leziuni renale acute. Un procent mult mai mare in comparatie cu cel de 21,7% dintre cei 925 de pacienti care au dezvoltat aceasta problema medicala, dar nu au necesitat asistenta respiratorie.Pacientii foarte bolnavi dezvolta deseori insuficienta renala, in timp ce afectiunea de care sufera se agraveaza, a spus Jhaveri. "Nu este specific COVID-19. Este mai degraba asociata cu gravitatea bolii", a explicat el.Cu toate acestea, cunoasterea proportiei pacientilor cu risc de a dezvolta aceasta complicatie ar putea ajuta spitalele in cadrul planurilor de dotare cu echipamente si personal sanitar in vederea viitoarelor cresteri ale numarului de pacienti infectati cu coronavirus, a subliniat cercetatorul.