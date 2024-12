Liderii UE vor sa stranga 7,5 miliarde de euro intr-o singura zi pentru lupta impotriva noului coronavirus

Liderii europeni s-au angajat sa stranga, in perioada imediat urmatoare, miliarde de euro pentru finantarea luptei impotriva pandemiei create de noul coronavirus. Intreaga campanie incepe luni, pe 4 mai, cand liderii si-au propus sa colecteze, dintr-un foc, nu mai putin de 7,5 miliarde de euro.

Sustinand ca astfel raspund apelului Organizatiei Mondiale a Sanatatii de a contribui la efortul global impotriva Covid 19, liderii europeni au anuntat ca lanseaza "o platforma pentru cooperarea globala pentru accelerarea cercetarii si dezvoltarii si pentru distributia echitabila a vaccinului si altor forme de diagnostic si tratamente salvatoare de vieti".

Aceasta platforma se numeste Access to COVID-19 Tools Accelerator.

Liderii europeni spera sa stranga circa 7,5 miliarde de euro prin intermediul acestei platforme doar in cursul zilei de luni, 4 mai. Iar aceasta suma ar urma sa fie doar inceputul colectarii fondurilor de care e nevoie pentru eradicarea noului coronavirus, transmite Euronews.ro.

"Daca putem produce, prin eforturi depuse la nivel global, un vaccin care sa fie folosit in intreaga lume impotriva noului coronavirus, atunci acest vaccin ar fi un bun public - la nivel planetar - in secolul XXI. Impreuna cu partenerii nostri, ne luam angajamentul sa facem in asa fel incat un astfel de produs sa fie disponibil si accesibil pentru toti", se arata intr-o declaratie comuna a liderilor europeni.

