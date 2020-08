Liderul de sindicat de la Spitalul Witting ar fi fost concediat ilegal, dupa ce a facut publice problemele din unitatea medicala. Acuzatiile Federatiei Solidaritatea Sanitara

Federatia "Solidaritatea Sanitara" a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca decizia de concediere reprezinta o sanctiune impotriva curajului de care liderul de sindicat a dat dovada."Dr. Gandea Alexandru este cel care a indicat public problemele cu care se confrunta salariatii din acest spital, in conditiile in care unitatea sanitara a fost mobilizata in lupta impotriva COVID-19, din dorinta de a apara sanatatea, viata si interesele celor pe care-i reprezinta, decizia de concediere fiind in mod evident o sanctiune impotriva curajului de care a dat dovada", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca motivul pentru care a fost concediat medicul este contrazis de realitate."Pentru a incerca sa ascunda faptul ca este vorba de o concediere ce a fost determinata de reactia publica pe care a manifestat-o dr. Gadea Alexandru, conducerea unitatii a invocat un motiv halucinant pentru destituirea sa: desfacerea de drept a contractului individual de munca in baza art. 56, alin. 1, lit. g din Codul Muncii. Temeiul juridic invocat (retragerea "de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei") este contrazis flagrant de realitate, dr. Gadea Alexandru avand autorizatia de libera practica de la organismul profesional", a precizat Federatia "Solidaritatea Sanitara". Aceasta a aratat ca in referatul medicului de medicina muncii scrie ca Alexandru Gadea este "apt conditionat" pentru lupta impotriva COVID-19."Conducerea C.F. Witting invoca ca motiv pentru concedierea dr. Gadea Alexandru, liderul Sindicatului << Salus >>, faptul ca acesta este << apt conditionat >> sa lupte impotriva COVID-19. Dincolo de faptul ca un salariat nu poate fi concediat de drept pentru un asemenea motiv, trebuie sa remarcam ca in aceeasi situatie se afla cca. 40 de salariati din aceeasi unitate (singurul concediat fiind liderul de sindicat) si cca. 15% salariati din sistemul public de sanatate", a mai transmis Federatia "Solidaritatea Sanitara".Federatia sustine ca reprezinta un abuz flagrant concedierea salariatilor care au risc crescut de mortalitate din cauza varstei sau a comorbiditatilor."Situatia este cu atat mai aberanta in conditiile in care masura pe care Guvernul, Ministerul Sanatatii si managerii unitatilor trebuiau s-o adopte in astfel de cazuri este cea pe care Federatia Solidaritatea Sanitara a solicitat-o inca de la debutul pandemiei COVID-19, respectiv protejarea tuturor salariatilor aflati la risc. Concedierea salariatilor care au risc crescut de mortalitate din cauza varstei sau a comorbiditatilor este un abuz flagrant, protectia la care au dreptul legal fiind inlocuita de o masura discriminatorie", a mentionat sursa citata.Federatia "Solidaritatea Sanitara" considera ca absenta interventiei din partea Guvernului in acest caz reprezinta un semnal al indiferentei guvernantilor fata de viata si sanatatea salariatilor aflati in prima linie a luptei impotriva COVID-19."Dincolo de dimensiunea penala evidenta a concedierii dr. Gadea Alexandru, in discutie este si atitudinea pe care guvernantii inteleg sa o aiba fata de cei care apara drepturile salariatilor aflati in prima linie impotriva COVID-19. In absenta unei interventii ferme din partea Guvernului in acest caz, concedierea unui lider de sindicat care a inteles sa demaste lipsurile unui spital implicat impotriva COVID-19, deoarece acestea pun in pericol sanatatea si viata membrilor sai de sindicat, este un semnal al indiferentei guvernantilor fata de viata si sanatatea salariatilor aflati in prima linie a luptei impotriva COVID-19", a mai precizat comunicatul.Federatia Solidaritatea Sanitara spune ca dupa concedierea liderului de sindicat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale trece la un alt stadiu."Odata cu concedierea liderului de sindicat dr. Gadea Alexandru ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale trece la un alt stadiu, marcat de indepartarea celor care au curajul sa spuna adevarul. Inlaturarea celor care se opun erorilor comise de oficialitati in lupta impotriva COVID-19 este o masura ce indica semnele unui stat ce paraseste comunitatea statelor democratice", se arata in finalul comunicatului Federatiei Solidaritatea Sanitara.