Liderul PSD declara ca sotia lui Alexandru Rafila a fost testata pozitiv la testul COVID. Care ar fi situatia viitorului deputat

Liderul PSD a adaugat ca sotia acestuia este confirmata cu noul coronavirus iar Alexandru Rafila se afla in izolare, prin urmare nu va putea participa la consultarile de luni de la Cotroceni."Am sa merg luni la Cotroceni insotit de colegii mei. Nu o sa pot fi insotit de domnul profesor Rafila deoarece in continuare e in izolare la domiciliu", a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul sedintei de joi a Consiliului Politic National al PSD.Intrebat ce rezultat a avut testul la COVID al lui Alexandru Rafila, liderul PSD a raspuns: "Nu, nu am comunicat cu domnia sa astazi sa stiu care e rezultatul testului domnului Rafila. Am inteles ca sotia este confirmata pozitiv si cel putin ieri erau toate lucrurile in regula".Alexandru Rafila a fost validat in Consiliul Politic National al PSD sa fie propunerea de premier pe care o vor inainta social-democratii la consultarile de luni de la Cotroceni. PSD vrea ori Guvern minoritar ori unul de uniune nationala si orice varianta ar fi Cabinetul sa fie condus de Rafila.Ciolacu a adaugat ca nu a avut discutii cu reprezentantii de la Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), nici cu UDMR in vederea guvernarii. Negocierile pentru guvernare vor fi demarate de PSD dupa ce presedintele Klaus Iohannis il va desemna prim-ministru pe Alexandru Rafila.