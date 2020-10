Liderul senatorilor republicani refuza sa mai mearga la Casa Alba pentru ca nu se respecta regulile anti-COVID

Comentariile sale vin in contextul in care Casa Alba a devenit un focar de infectie cu coronavirus . Peste 30 de persoane din administratie si din anturajul sau s-au imbolnavit, inclusiv purtatoarea de cuvant de la Casa Alba si consilierul Stephen Miller.Senatorul american in varsta de 78 de ani, care a supravietuit imbolnavirii cu poliomielita sustine ca in Senat se poarta masti si se respecta distanteaza fizic, spre deosebire de Casa Alba."Acum vedem ca platesc pentru asta. Purtarea mastii si distantarea sunt singurele feluri pe care le stim pentru a limita raspandirea, cel putin pana vom avea un vaccin", a mai spus McConnell.