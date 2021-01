Liderul Uniunii Crestin-Sociale germane critica Bruxellesul pentru strategia de achizitionare a vaccinului anti-COVID-19

"In mod evident, procedura europeana de achizitionare a vaccinului a fost nepotrivita. Este dificil de explicat ca un vaccin foarte bun este dezvoltat in Germania, dar este administrat mult mai rapid in alte parti", a declarat Soder, intr-un interviu pentru publicatia Bild am Sonntag.Comentariile liderului bavarez survin pe fondul inmultirii criticilor fata de lentoarea sistemului UE de aprobare a vaccinului, ceea ce a facut ca vaccinul dezvoltat de grupul american Pfizer in colaborare cu compania germana BioNTech sa fie utilizat in afara UE cu cateva saptamani inainte de a primi unda verde in interiorul blocului comunitar."Comisia Europeana a planificat probabil in mod prea birocratic: au fost comandate prea putine vaccinuri dintre cele bune si dezbaterile privind pretul au continuat pentru prea mult timp", a explicat Markus Soder.Executivul UE si-a sustinut insa pozitia. "Actuala stagnare nu este cauzata de volumul comenzilor, ci de criza mondiala a capacitatii de productie", a afirmat comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides.Duminica, premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat speranta ca in primele luni ale acestui an vor fi administrate zeci de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, in timp ce in Israel autoritatile au declarat ca pana la finalul lui ianuarie ar trebui sa se vaccineze 2 milioane de persoane din aceasta tara.