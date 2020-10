Lipsa ventilatoarelor ATI din spitalele pentru bolnavi COVID persista, dupa sapte luni de la pandemie

Cate ventilatoare au cumparat spitalele Covid

Dupa sapte luni in stare de pandemie, cu un numar record de noi cazuri zilnice si cu o rata a mortalitatii extrem de ridicata, sistemul sanitar nu a reusit sa se doteze cu necesarul de aparatura medicala performanta pentru a salva cat mai multi bolnavi, scrie Radio Europa Libera Romania Pe 2 octombrie, Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) anunta o licitatie in vederea achizitiei de 300 de ventilatoare pentru constituirea stocurilor de urgenta medicala. ONAC a decis sa deruleze in regim de urgenta procedura de achizitie. Un lucru foarte important, ONAC vrea ca aceste aparate sa ajunga in tara in cel mult 60 de zile, acesta fiind perioada de livrare. Oficiul este dispus sa plateasca pentru ele 7.500.000 de euro, fara TVA.Tot pe 2 octombrie, ONAC anunta ca doreste sa cumpere 200 de monitoare medicale. In punctajul de evaluare a ofertelor, termenul de livrare a monitoarelor are o pondere de 70%, in timp ce pretul acestora are o pondere de 30%. Asta demonstreaza ca a inceput o lupta contra cronometru pentru dotarea sectiilor ATI cu acest tip de aparatura medicala, in conditiile in care se asteapta o explozie a numarului de cazuri de infectari cu COVID-19. Statul ofera 5 milioane de lei pentru aceste aparate.", a declarat Cornelia Nagy, director general al ONAC pentru sursa citata.Din datele furnizate de e-licitatie, portalul guvernamental al achizitiilor publice, rezulta ca managerii celor zece spitale , care inca de la inceput au fost selectate sa trateze bolnavii de Covid-19, nu au fost interesati sa cumpere ventilatoare sau monitoare medicale, ci s-au limitat la achizitionarea de medicamente si echipamente de protectie.a cumparat 10 aparate de ventilatie mecanica pe 8 aprilie 2020, de la Alpha Medical, durata de livrare fiind de 9 luni. Institutia a platit 930.000 de lei pentru aceste aparate. Aceeasi unitate medicala a cumparat, pe 28 aprilie 2020, un sistem video pentru intubatie dificila si bronhoscopie, pentru care a platit 766.000 de lei.Doua aparate computer tomograf au fost cumparate de spital pe 5 iunie 2020, echipamentele fiind estimate la 22 milioane de lei. Cistigator al licitatiei a fost declarata firma Ducos Trading. Problema cu acest echipament este ca vanzatorul are la dispozite 2 ani sa aduca si sa monteze aparatul. "Echipament PET CT inclusiv amenajare spatiu,instalare si punere in functiune - cantitate acord-cadru/contract subsecvent: min 1 buc, maxim 2 buc, conform specificatiilor din Caietul de sarcini", se arata pe e-licitatie.ro.nu apare cu achizitii de aparatura complexa medicala in perioada martie-octombrie 2020. Contractele consemnate pe e-licitatie se rezuma la achizitia de medicamente, materiale sanitare, reactivi de laborator, dezinfectanti si echipamente de protectie.s-a intamplat la felSpitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj a acumparat, pe 16 aprilie 2020, 10 ventilatoare ATI tip CWH de la firma Turamed SRL cu 85.000 de lei. Ca si in cazul altor echipamente medicale extrem de necesare in timpul pandemiei, perioada de livrare a fost stabilita la 6 luni. Gestionarul care ar fi trebuit sa inventareze aceste aparate este in concediu, deci nu se stie daca au fost sau nu livrate inca ventilatoarele. Spitalul a mai cumparat 10 monitoare de functii vitale cu 342.000 de lei si 3 aparate pentru ventilatie mecanica pentru care s-au platit 345.000 de lei.a achizitionat, la fel precum unitatile sanitare din Suceava si Baia Mare, doar medicamente, reactivi la laborator si echipamente de protectie. La fel au procedat si cei de la spitalul clinic de boli infectioase de la Constanta.nu s-a aratat nici el interesat de achizitia de ventilatoare. Unitatea medicala a cumparat in ultimele sapte luni consumabile medicale si medicamente, nu aparatura pentru sectia ATI.Institutul de boli infectioanse "Matei Bals" din Bucuresti a achizitionat in perioada monitorizata un aparat suport cardiopulmonar pentru care a platit firmei Gema Equipments 428.000 de lei, dar si 20 de ventilatoare mecanice cu 2,7 milioane de lei de la firma Dutchmed SRL. Contractul a fost semnat pe 18 iunie., desi desemnat de ministerul Sanatatii ca spital unde se trateaza bolnavi de coronavirus , nu a investit in aparatura pentru ATI in aceasta perioada.), adica unitati medicale din Capitala, finantate de la bugetul local si care au calitatea de unitati suport in tratarea COVID-19, a achizitionat ventilatoare mecanice pentru pacientii infectati cu covid ce necesita suport respirator in valoare de 3,3 milioane de lei. In anunt nu se precizeaza cate astfel de aparate urmeaza a fi livrate. Contractul s-a semnat pe 7 mai 2020 cu firma Medicare Tehnics, insa problema este ca acestea urmau sa ajunga in tara la 7 luni de la data parafarii intelegerii.