Portugalia inchide zona Lisabonei dupa ce infectarile cu tulpina indiana COVID-19 au explodat

Portugalia, tara cu circa 10 milioane de locuitori , a inregistrat miercuri 1.350 de noi cazuri de COVID-19, cel mai ridicat bilant zilnic dupa luna februarie, joi fiind raportate 1.233 de noi cazuri, dintre care circa 800 in regiunea Lisabonei si in valea fluviului Tajo.Autoritatile sunt preocupate in special de situatia din capitala, unde rata infectarilor in ultimele 14 zile se apropie de 300 de cazuri la 100.000 de locuitori.Pe langa interzicerea deplasarilor neesentiale din si in zona care va fi izolata in fiecare weekend incepand de vineri la ora 15.00 pana luni la ora 06.00, vor fi reinstituite si alte restrictii, printre care diminuarea programului centrelor comerciale si revenirea la telemunca obligatorie. De asemenea, toate evenimentele au fost interzise in regiunea capitalei si in valea fluviului Tajo.'' Sunt masuri care afecteaza viata tuturor , dar ele sunt necesare'', a declarat la o conferinta de presa sefa cancelariei prezidentiale, Mariana Vieira da Silva, adaugand ca este prea devreme pentru a spune cat timp aceste restrictii vor fi in vigoare.Circa un sfert din populatia Portugaliei a fost pana in prezent vaccinata anti-COVID-19 cu schema completa. Aceasta tara si Spania vecina sunt singurele din UE care in ultimele sapte zile au inregistrat o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 fata de saptamana anterioara.