Lista actualizata a tarilor din zona galbena. Caror straini li se impune carantina la intrarea in Romania

Persoanele care sosesc in Romania din statele prevazute in lista mentionata si intra in carantina pentru o perioada de 14 zile pot iesi din carantina dupa a 10 zi, daca efectueaza un test pentru SARS-CoV-2 in cea de-a 8 a zi de carantina, iar rezultatul acestuia este negativ si nu prezinta simptomatologie specifica.