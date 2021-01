Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus

Zborurile cu Marea Britanie, reluate

Autoritatile au decis totodata reluarea zborurilor dinspre si catre Marea Britanie, incepand de luni. Persoanele care vin din acest stat trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, facut cu cel mult 48 de ore inainte.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de duminica, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.Pe lista se afla Gibraltar, Liechtenstein, Lituania, San Marino, Panama, Slovenia, Olanda, Serbia, Cehia, Statele Unite ale Americii, Muntenegru, Jersey, Suedia, Danemarca, Georgia, Puerto Rico, Elvetia, Luxemburg, Marea Britanie, Croatia, Slovacia, Estonia, Letonia, Israel, Cipru, Palestina, Portugalia, Turcia, Monaco, Macedonia de Nord, Azerbaidjan, Germania, Sint Maarten, Republica Moldova, Liban, Austria, Columbia, Italia, Ungaria, Polonia, Andorra, Curacao, Africa de Sud.Potrivit sursei citate, includerea pe lista a Africii de sud s-a realizat datorita dovezilor de circulatie pe teritoriul acestei tari a unor tulpini de virus SARS CoV-2 care prezinta multiple mutatii."Pe langa actualizarea listei statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, Hotararea prevede reluarea zborurilor catre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un test negativ la Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in Romania", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit hotararii, incepand din 4 ianuarie, ora 19.00, se permite reluarea zborurilor spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania."Toate persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au obligatia prezentarii la intrarea in tara a certificatului unui test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de data intrarii in tara.(2) Exceptiile de la masura carantinei instituita cu privire la persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord se aplica doar pentru:a) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;b) conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;c) conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;d) pilotii de aeronave si personalul navigant;e) persoanele aflate in tranzit, daca parasesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tarii;f) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, precum si membrii familiilor acestora", se arata in hotarare.