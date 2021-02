Lista celor mai afectate zone din Romania din cauza COVID-19. Bucurestiul si trei judete, lovite mai puternic de pandemie

Peste 19.000 de decese de la inceputul pandemiei

969 de pacienti la ATI

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri noi de infectari au fost inregistrate astfel: Bucuresti - 415, Timis - 212, Brasov - 120, Hunedoara - 101.Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 14626 76 2,082. Arad 16319 40 1,133. Arges 20643 30 0,594. Bacau 19364 66 0,925. Bihor 20599 25 0,836. Bistrita-Nasaud 8488 21 0,777. Botosani 10377 30 1,218. Brasov 30162 120 2,049. Braila 9522 4 0,5510. Buzau 9233 17 0,5411. Caras-Severin 8004 13 1,0212. Calarasi 7389 23 0,7413. Cluj 37518 93 2,4514. Constanta 30917 58 1,3515. Covasna 5741 20 0,6916. Dambovita 17058 31 0,8917. Dolj 18293 74 1,1918. Galati 19559 30 1,0519. Giurgiu 7499 27 0,7120. Gorj 6243 44 1,3221. Harghita 6005 20 0,5822. Hunedoara 14557 101 1,6723. Ialomita 7909 7 0,8824. Iasi 32340 68 0,8325. Ilfov 29727 90 2,1326. Maramures 15153 45 2,9227. Mehedinti 5770 12 0,7428. Mures 17363 24 1,1229. Neamt 13341 45 1,0730. Olt 10925 21 0,731. Prahova 26658 36 0,7332. Satu Mare 9073 52 1,6433. Salaj 7555 28 1,6334. Sibiu 19109 37 1,2835. Suceava 19997 75 1,3936. Teleorman 9415 40 1,1937. Timis 35121 212 3,6138. Tulcea 6214 13 0,5339. Vaslui 12455 45 0,8740. Valcea 11341 28 0,6941. Vrancea 7945 12 0,442. Mun. Bucuresti 122936 415 1,9443. Cazuri noi nealocate pe judete 1628* 147In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Pana astazi, 19.325 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 12.02.2021 (10:00) - 13.02.2021 (10:00) au fost raportate 48 de decese (27 barbati si 21 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Maramures, Mures, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis si Vaslui.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 40-49 ani, 5 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 14 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 16 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 12 decese la categoria de peste 80 de ani.46 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent. In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.915. Dintre acestea, 969 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 5.707.776 teste RT-PCR si 199.649 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.849 teste RT-PCR (11.782 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 10.067 la cerere) si 6.723 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 40.169 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.056 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 61.848 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 152 de persoane.