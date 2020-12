Lista celor mai afectate zone din Romania din cauza epidemiei Covid-19. Situatie foarte grava in Bucuresti si Constanta

Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Mehedinti - 46, Gorj - 51, Covasna - 51, Harghita - 53.Distributia pe judete a cazurilor nou inregistrate in ultimele 24 de ore este urmatoareaAlba - 121Arad - 125Arges - 244Bacau - 134Bihor - 228Bistrita-Nasaud - 97Botosani - 96Brasov - 355Braila - 117Buzau - 92Caras-Severin - 78Calarasi - 76Cluj - 434Constanta - 431Covasna - 51Dambovita - 85Dolj - 105Galati - 269Giurgiu - 206Gorj - 51Harghita - 53Hunedoara - 176Ialomita - 83Iasi - 340Ilfov - 322Maramures - 79Mehedinti - 46Mures - 196Neamt - 102Olt - 77Prahova - 267Satu Mare - 98Salaj - 42Sibiu - 203Suceava - 124Teleorman - 98Timis - 344Tulcea - 95Vaslui - 188Valcea - 69Vrancea - 137Mun. Bucuresti - 986In total, 8.062 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national.CITESTE SI: Coronavirus Romania. Pandemia face ravagii: am depasit jumatate de milion de infectari si 12.000 de morti. Nou record negativ la ATI