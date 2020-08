Lista judetelor in care se impun restrictii orare a fost extinsa. Unde se inchid mai devreme terasele

Potrivit CNSU, restrictiile sunt valabile pana in data de 31 august.Astfel, programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Braila, Bihor, Buzau, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Galati, Vaslui, Vrancea si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de ora 6,00 si nu poate depasi ora 24,00, ultima comanda putand fi preluata cel tarziu la ora 23,00.Totodata, programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Braila, Bihor, Buzau, Constanta, Dambovita, Gorj, Ilfov, Prahova, Galati, Vaslui, Vrancea si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de ora 6,00 si nu se poate prelungi dupa ora 24,00.