Lista integrala a localitatilor din Romania aflate in carantina pentru 14 zile

In judetul Maramures: Sacalasteni; Tautii Magheraus (10 noiembrie - 24 noiembrie), Petrova (24 octombrie - 21 noiembrie), Grosi; Satu Nou de Jos (2 noiembrie - 16 noiembrie), Recea (11 noiembrie - 25 noiembrie), Viseu de Jos (25 octombrie - 22 noiembrie), Baia Mare (11 noiembrie - 25 noiembrie).In judetul Salaj: Zalau; Jibou; Cehu Silvaniei (5 noiembrie - 19 noiembrie).In judetul Cluj: Gherla (5 noiembrie - 19 noiembrie), Mintiu Gherlei (9 noiembrie - 23 noiembrie).Judetul Timis: Ciacova, Petroman, Macedonia, Cebza, Sannicolau Mare (7 noiembrie - 21 noiembrie), Bechirecu Mic; Dudestii Noi; Fibis; Ghiroda; Chisoda; Mosnita Noua; Pesac (5 noiembrie - 19 noiembrie).In judetul Dambovita: Motaieni (8 noiembrie - 22 noiembrie).In judetul Constanta: Ovidiu (7 noiembrie - 21 noiembrie).Localitatea Slobozia din judetul Ialomita va intra si ea in carantina pentru 14 zile de joi, 12 noiembrie, de la ora 24:00.