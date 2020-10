Lista spitalelor care preiau pacienti COVID-19 din Prahova a fost suplimentata

Potrivit datelor furnizate, marti, de prefectul judetului Prahova, Cristian Ionescu, prin ordinul ministrului Sanatatii, publicat luni in Monitorul Oficial, intra in acest circuit Dentirad Hospital Plopeni si Sfanta Sofia Hospital Med Baltesti.Cele doua unitati pun la dispozitia autoritatilor 30 de paturi pentru cazurile usoare si medii ale infectiei cu virusul SARS-CoV-2.Astfel, conform ordinului citat, cazurile de COVID-19 sunt gestionate in judetul Prahova prin Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti - cu Sectia de Boli Infectioase, Sectia de Pneumologie si ATI, Spitalul Campina, care este spital suport, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul General CF Ploiesti, Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ploiesti, toate centrele de dializa care au tura suplimentara distincta si spitale private Patrick Medical Center, Dentirad Hospital si Sfanta Sofia Hospital Med.