DOCUMENT Lista actualizata a tarilor din zona galbena. Romanii care vin din aceste zone trebuie sa stea in carantina

Lista actualizata a tarilor si rata de incidenta

Astfel, cei care vin in tara din zonele aflate in zona galbena sunt obligati sa stea in carantina timp de 14 zile. Lista s-a intocmit pe baza ratei de incidenta cumulata la 100.000 de locuitori.Spania a fost scoasa de pe lista, insa mai nou se impune carantina pentru cei care vin din Italia, Franta sau Polonia.Muntenegru 1314.7Polinezia Franceza 1302.6Andorra 1277.3Luxemburg 1195.2Austria 1083.7San Marino 1056.5Elvetia 1028.4Georgia 1005.2Liechtenstein 984.9Slovenia 939.8Cehia 906.8Polonia 877.7Guam 862.5Croatia 837.7Italia 798.5Franta 778.7Portugalia 769.5Armenia 757.9Lituania 741.5Iordania 719.6Macedonia de Nord 718.2Ungaria 680.9Bulgaria 656.4Serbia 638.9United States of America 620.9Bosnia si Herzegovina 605.2Danemarca 254.3