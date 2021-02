Lista tarilor cu risc ridicat a fost din nou actualizata de CNSU, vineri. Croatia iese din zona galbena

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de vineri modificarea listei zonelor cu risc epidemiologic ridicat si a eliminat Croatia de pe lista, in conformitate cu rectificarea efectuata de ECDC referitor la numarul de cazuri din aceasta tara.Croatia se afla pe lista actualizata joi. Croatia a inregistrat peste 237.080 cazuri de coronavirus , iar in ultimele 24 de ore doar 371. De la inceputul pandemiei, au murit 5.282 de oameni. Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea in Romania, fusese actualizata joi si intra in vigoare de luni, 15 februarie. Testul PCR negativ este obligatoriu la imbarcare pentru cei care vin din zonele de pe lista. De asemenea, carantina a fost redusa la 10 zile. Exceptie de la obligativitatea prezentarii unui testul PCR negativ fac cei care au efectuat vaccinul anti-Covid, inclusiv rapelul, copiii sub trei ani sau persoanele care au avut Covid si au documente care sa dovedeasca acest lucru.Lista publicata de CNSU cuprinde urmatoarele tari si zone: Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks si Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent si Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franta, Sint Maarten, Malta, Suedia, Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elvetia, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a mai adoptat, vineri, o hotarare privind acordarea de asistenta internationala cu titlul gratuit pentru Republica Moldova , suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare in procesul de vaccinare anti-COVID.Potrivit hotararii, se va acorda asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, constand in produse de urgenta medicala, de stricta necesitate: 1.500.000 masti chirurgicale, 100.000 masti de protectie de tip FFP3, 100.000 combinezoane, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte si 100.000 manusi de unica folosinta cu manseta medie.