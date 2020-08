OFICIAL. Lista tarilor din zona galbena, actualizata de Romania. Cei care se intorc din aceste state trebuie sa stea 14 zile in carantina

Lista completa a tarilor incadrate in zona galbena:

Potrivit noilor actualizari, care intra in vigoare pe 3 august, ora 00.00, pe lista au fost adaugate Bahamas si Saint Marteen si au fost excluse Adzerbadjan, Ecuador, Mexic si Rusia, potrivit Alba24 Africa de SudArabia SauditaArgentinaArmeniaBahamasBahrainBoliviaBosnia si HertegovinaBraziliaCapul VerdeChileColumbiaCosta RicaEl SalvadorEswatiniGuineea EcuatorialaHondurasInsulele Turks si CaicosInsulele Virgine ale Statelor UniteIrakIsraelKazahstanKargazstanKosovoKuweitLuxemburgMacedonia de NordMaldiveMoldovaMuntenegruOmanPalestinaPanamaPeruPuerto RicoQatarRepublica DominicanaSingaporeSint MaartenStatele Unite ale AmericiiSurinamPersoanele care sosesc in Romania din aceste tari, fie ca sunt cetateni romani sau nu, trebuie sa se izoleze timp de 14 zile. Izolarea se poate face fie la domiciliu, fie intr-un spatiu desemnat de autoritati . De asemenea, aceeasi masura li se recomanda tuturor membrilor familiei, daca persoana in cauza a intrat in contact cu acestia.Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus in ultima saptamanaDuminica, 2 august s-au inregistrat 1.075 de cazuri noi si 34 de decese, in ultimele 24 de ore. ATI sunt internati 412 pacienti, duminica, fata de 401, cate cazuri erau raportate la ATI, sambata.Sambata, 1 august, numarul cazurilor noi de coronavirus a ajuns la 1.225, iar numarul deceselor a fost de 35.Vineri, 31 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.295, iar numarul deceselor inregistrate in 24 de ore a ajuns la 39.Joi, 30 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie, au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.In prezent, Romania se afla pe locul 44 in lume, la numarul de infectari, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.De la inceputul pandemiei, in lume s-au inregistrat peste 17,7 milioane de cazuri de imbonaviri. 683.491 de oameni au murit din cauza COVID-19, pe glob.