Lista tarilor din care se intra in carantina timp de 14 zile

Potrivit deciziei, se aproba lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, in vigoare incepand cu data de 07.10.2020.Tarile din care se intra in carantina la domiciliu pentru 14 zile sunt: Israel, Andorra, Muntenegru, Bahrain, Aruba, Argentina, Guam, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Spania, Cehia, Costa Rica, Puerto Rico, Bahamas, Republica Moldova, Franta, Olanda, Gibraltar, Polinezia Franceza, Sint Maarten, Liban, Belgia, Panama, Capul Verde, Statele Unite ale Americii, Peru, Kuweit, Columbia, Brazilia, Armenia, Marea Britanie, Islanda, Oman, Irak, Maldive, Paraguay, Luxembourg, Belize, Emiratele Arabe Unite, Palestina, Danemarca, Libia, Ungaria, Chile, Slovacia, Ucraina, Austria, Curacao, Georgia si Qatar.Persoanele care sosesc in Romania din statele prevazute in lista mentionata si intra in carantina pentru o perioada de 14 zile pot iesi din carantina dupa a 10 zi, daca efectueaza un test pentru SARS-CoV-2 in cea de-a 8 a zi de carantina, iar rezultatul acestuia este negativ si nu prezinta simptomatologie specifica.Autoritatile au expus insa si niste exceptii. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat, luni seara, ca cetatenii care vin in Romania, pentru trei zile, din tarile cu indice ridicat de infectare, pot intra in tara cu un test negativ efectuat in ultimele 48 de ore.