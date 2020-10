Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Explozie de cazuri in Capitala si 16 judete

Evolutia cazurilor noi pentru Bucuresti si judetele din tara

Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in Capitala au fost inregistrate 692 de cazuri noi.O situatie grava este si in judetul Cluj (267), cel mai afectat judet din RomaniaCelelalte judete in care numarul cazurilor noi este peste 100 sunt: Alba (121), Bacau (153), Bihor (106), Brasov (116), Dolj (133), Harghita (119), Iasi (176), Maramures (116), Mures (116), Neamt (110), Satu Mare (145), Sibiu (134), Suceava (133), Teleroman (126) si Timis (147)2. Arad 3570 663. Arges 5973 466. Bistrita-Nasaud 1888 437. Botosani 2156 569. Braila 2882 3110. Buzau 3187 3111. Caras-Severin 1912 5312. Calarasi 1143 1614. Constanta 4084 9715. Covasna 1613 3316. Dambovita 4989 5218. Galati 5280 3719. Giurgiu 1476 2820. Gorj 2412 3322. Hunedoara 3114 8023. Ialomita 1636 4925. Ilfov 4356 7227. Mehedinti 1676 2130. Olt 2497 7432. Satu Mare 1092 4433. Salaj 1331 7238. Tulcea 1179 1039. Vaslui 3975 6040. Valcea 3447 9241. Vrancea 3046 2943. - 142 1TOTAL 172.516 4.026De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 172.516 de cazuri.Citeste si:Incidenta cazurilor de COVID-19 in Bucuresti, in intervalul ultimelor 14 zile, este de 2,89. Datele statistice publicate de autoritati