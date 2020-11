Coronavirus. Cel mai grav afectate zone. Romania a trecut oficial pragul de 10.000 de morti inregistrati de la inceputul pandemiei

Cazurile noi si rata de infectare pentru fiecare judet in parte

In Bucuresti, de la inceputul pandemiei pana acum au fost confirmate 59.712 de cazuri de COVID-19. Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, 1.307 de infectii au fost confirate in ultimele 24 de ore.De altfel Bucurestiul se afla in scenariul rosu, cu o rata de infectare de 6,61 la mie.O situatie grava este si in Constanta, unde autoritatile au raportat 417 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, iar rata de infectare este de 6,82 la mie.Si judetul Ilfov, unde mai multe localitati au fost deja carantinate, situatia este in continuare grava. Aici rata de infectare este de 8,13 la mie, iar numarul cazurilor noi este de 287.Si in Iasi au fost inregistrate peste 280 de cazuri noi.1. Alba 9036 62 6,122. Arad 10161 123 5,873. Arges 11998 190 4,994. Bacau 11975 143 2,785. Bihor 12724 141 5,376. Bistrita-Nasaud 5302 28 4,187. Botosani 5399 55 2,599. Braila 5075 30 3,2110. Buzau 6050 94 2,611. Caras-Severin 4297 37 2,8412. Calarasi 3674 56 3,1515. Covasna 3775 43 3,1316. Dambovita 10342 121 3,5617. Dolj 10975 48 3,4218. Galati 9113 83 2,7419. Giurgiu 3603 88 2,520. Gorj 4072 36 1,6621. Harghita 4376 13 1,8922. Hunedoara 7697 68 3,7423. Ialomita 3971 72 3,4624. Iasi 17742 280 3,1526. Maramures 7706 75 3,1627. Mehedinti 3585 76 3,0228. Mures 10906 80 4,8229. Neamt 8810 36 2,2530. Olt 6629 121 1,8631. Prahova 17158 28 4,532. Satu Mare 4791 3 4,9933. Salaj 5165 1 4,4335. Suceava 12300 20 2,2236. Teleorman 5000 46 2,7537. Timis 17315 136 5,5738. Tulcea 3060 69 2,3639. Vaslui 7051 58 2,0740. Valcea 7406 31 2,7941. Vrancea 4935 30 1,9743. Cazuri noi nealocate pe judete 4219 -1063TOTAL 422.852 4.207De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate peste 400.000 de infectii cu SARS-CoV-2. Luni, 23 noiembrie, Romania a trecut de pragul de 10.000 de decese cauzate de COVID-19, ajungand la 10.047 de morti , cu 131 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore.Citeste si: