CORONAVIRUS Romania. Lista celor mai afectate zone din Romania: Bucurestiul a inregistrat acelasi numar de cazuri noi, doua zile la rand

Situatia cazurilor noi pentru Capitala si fiecare judet si incidenta la 14 zile

Cu toate acestea, rata de infectare de miercuri este in crestere fata de cea raportata marti.Potrivit datelor centralizate de Grupul de Comunicare Strategica, de la inceputul pandemiei de SARS-COV-2, in Capitala au fost confirmate 79.742 de cazuri.Judetul cu cel mai mare numar de infectari zilnice este Constanta (520, in 24 de ore si o incidenta de 7,09 la mie).Urmeaza Cluj cu 366 de cazuri noi (5,45 incindeta), Brasov (341 si 5,07 incidenta), Iasi (328 si 2,46 incindeta), Ilfov cu 322 de cazuri noi si incidenta de 6,14 si Timis (306 cazuri noi si incidenta de 3,92),1. Alba 10817 145 3,582. Arad 12429 214 3,693. Arges 15718 189 4,244. Bacau 14303 139 2,475. Bihor 15388 187 3,226. Bistrita-Nasaud 6359 87 2,387. Botosani 6889 71 2,238. Brasov 21239 341 5,079. Braila 6436 123 3,6710. Buzau 7139 61 1,9911. Caras-Severin 5330 81 2,3312. Calarasi 5092 74 3,1213. Cluj 24652 366 5,4514. Constanta 20773 520 7,0915. Covasna 4498 42 1,5616. Dambovita 12589 146 2,8517. Dolj 13231 209 2,2318. Galati 12227 273 3,4719. Giurgiu 4853 45 2,8820. Gorj 4620 30 1,1621. Harghita 4925 62 1,1122. Hunedoara 9844 109 2,9623. Ialomita 5378 58 3,1824. Iasi 22611 328 2,4625. Ilfov 18060 322 6,1426. Maramures 9207 81 1,9627. Mehedinti 4320 52 1,9128. Mures 13184 152 2,8429. Neamt 9927 74 1,5430. Olt 8083 120 1,2431. Prahova 20982 266 3,1432. Satu Mare 6205 63 3,0733. Salaj 5755 51 1,734. Sibiu 15254 128 4,5735. Suceava 13899 98 1,5636. Teleorman 6161 92 2,2237. Timis 21163 306 3.9238. Tulcea 4313 95 3,2439. Vaslui 8660 157 2,1940. Valcea 8612 76 2,3941. Vrancea 6165 62 1,5642. Mun. Bucuresti 79742 1946 6,7743. Cazuri noi nealocate pe judete 5008* -676TOTAL 532.040 7.365Citeste si: