Coronavirus Romania. Cele mai multe cazuri noi sunt concentrate in Bucuresti. Urmeaza alte trei judete

Situatia cazurilor noi pe judete si in Capitala

Potrivit informatiilor Grupului de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost raportate, miercuri, 1.127 de cazuri noi, in scadere fata de marti, 15 decembrie, cand au fost transmise 1.243 de infectii noi.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Bucuresti au fost confirmate 88.495 de cazuri.In judetul Ilfov, numarul cazurilor noi este de 433, iar de la inceputul pandemiei au fost raportate 20.491 de cazuri.Urmeaza judetele Brasov (308), Timis (265), Prahova (222) si Iasi (204)Cele mai putine cazuri au fost inregistrate in Gorj, doar 31 in 24 de ore.1. Alba 11430 95 3,152. Arad 13112 93 3,333. Arges 17022 176 3,894. Bacau 15076 103 2,245. Bihor 16271 79 3,086. Bistrita-Nasaud 6722 49 2,397. Botosani 7340 69 2,038. Brasov 22854 308 5,19. Braila 7163 129 3,1810. Buzau 7631 54 1,9411. Caras-Severin 5677 84 2,2912. Calarasi 5624 70 2,7613. Cluj 26321 101 5,0414. Constanta 23280 217 6,3515. Covasna 4745 46 1,5516. Dambovita 13488 110 2,7717. Dolj 13943 61 1,9318. Galati 13497 143 3,1419. Giurgiu 5500 95 2,5420. Gorj 4805 31 0,921. Harghita 5069 45 0,8922. Hunedoara 10566 129 2,8223. Ialomita 5920 78 2,9724. Iasi 24311 204 2,0825. Ilfov 20491 433 6,6726. Maramures 9691 104 1,7727. Mehedinti 4582 37 1,8128. Mures 14009 149 2,529. Neamt 10312 88 1,3830. Olt 8561 94 1,231. Prahova 22258 222 2,9932. Satu Mare 6526 39 2,2933. Salaj 5929 33 1,4334. Sibiu 15978 94 3,1135. Suceava 14518 96 1,5436. Teleorman 6652 96 2,3837. Timis 22797 265 4,2438. Tulcea 4752 67 3,1439. Vaslui 9194 99 2,1440. Valcea 9104 98 2,2641. Vrancea 6527 63 1,2142. Mun. Bucuresti 88495 1127 7,0143. Cazuri noi nealocate pe judete 4006 218TOTAL 571.749 5.991