Coronavirus Romania. Lista zonelor cu cele mai multe cazuri de infectii noi. Bucurestiul are aproape 500 de infectii

Lista judetelor din Romania si Capitala

Conform raportului, in Bucuresti au fost confirmate 493 de cazuri noi si 123.429 de la inceputul pandemiei.Judetul Timis are 193 de cazuri noi.In Brasov sunt confirmate 174 de infectii noi, iar in Maramures sunt 104 cazuri noi.1. Alba 14657 31 2,082. Arad 16388 69 1,153. Arges 20660 17 0,594. Bacau 19393 29 0,95. Bihor 20628 29 0,846. Bistrita-Nasaud 8499 11 0,757. Botosani 10392 15 1,168. Brasov 30336 174 2,229. Braila 9536 14 0,5610. Buzau 9250 17 0,5311. Caras-Severin 8025 21 1,0212. Calarasi 7403 14 0,6913. Cluj 37564 46 2,3614. Constanta 30971 54 1,3315. Covasna 5746 5 0,7116. Dambovita 17084 26 0,917. Dolj 18326 33 1,2118. Galati 19580 21 0,9919. Giurgiu 7513 14 0,7720. Gorj 6272 29 1,3321. Harghita 6012 7 0,5822. Hunedoara 14575 18 1,6123. Ialomita 7929 20 0,8124. Iasi 32420 80 0,825. Ilfov 29802 75 2,1126. Maramures 15257 104 2,9727. Mehedinti 5775 5 0,728. Mures 17390 27 1,1229. Neamt 13364 23 1,0330. Olt 10950 25 0,7431. Prahova 26702 44 0,7432. Satu Mare 9091 18 1,7433. Salaj 7573 18 1,5734. Sibiu 19147 38 1,2735. Suceava 20043 46 1,436. Teleorman 9414 -1** 1,1637. Timis 35314 193 3,6938. Tulcea 6230 16 0,5739. Vaslui 12485 30 0,8840. Valcea 11372 31 0,8241. Vrancea 7954 9 0,442. Mun. Bucuresti 123429 493 2,0643. Cazuri noi nealocate pe judete 1512* -116TOTAL 761.963 1.872Conform raportului GCS, in Romania, de la inceputul pandemiei, au fost raportate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).708.151 de pacienti au fost declarati vindecati, iar 19.366 au decedat.