Zonele afectate de coronavirus, in Romania. Bucuresti, Cluj si Timis au cele mai multe cazuri de infectii

Astfel, conform raportului Grupului de Comunicare Strategica , in Capitala au fost inregistrate 446 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Judetul Cluj are un numar ingrijorator de cazuri noi. In ultimele 24 de ore fiind confirmate aici nu mai putin de 326 de infectii.In Timis au fost inregistrate 219 de cazuri noi la 24 de ore.Si in Ilfov au fost inregistrate 148 de cazuri in ultimele 24 de ore, iar in unele localitati au fost impuse restrictii.Lista cu noile cazuri si incidenta pentru fiecare judet in parte si Bucuresti1. Alba 15579 31 2,342. Arad 17381 42 1,803. Arges 21188 41 0,784. Bacau 20414 72 1,265. Bihor 21400 55 1,176. Bistrita-Nasaud 8808 12 0,927. Botosani 10995 31 1,278. Brasov 32260 85 2,829. Braila 9831 14 0,7810. Buzau 9584 13 0,6911. Caras-Severin 8361 17 1,0212. Calarasi 7643 21 0,6814. Constanta 32208 103 1,5515. Covasna 5952 7 0,8516. Dambovita 17884 63 1,3317. Dolj 19668 79 1,6618. Galati 20455 48 1,2719. Giurgiu 7884 35 1,1920. Gorj 6912 31 1,7121. Harghita 6252 7 0,7022. Hunedoara 15790 34 2,4923. Ialomita 8244 14 0,9824. Iasi 33737 49 1,2225. Ilfov 31534 148 2,8526. Maramures 16983 68 3,1227. Mehedinti 6069 13 0,9928. Mures 17996 31 0,9929. Neamt 14042 44 1,1330. Olt 11412 33 0,7231. Prahova 27352 41 0,7432. Satu Mare 9870 31 1,9033. Salaj 8048 18 1,8934. Sibiu 20105 48 1,8235. Suceava 21036 30 1,1636. Teleorman 9899 30 1,1738. Tulcea 6442 11 0,8239. Vaslui 13024 25 0,9540. Valcea 11963 32 1,4041. Vrancea 8289 9 0,7643. Cazuri noi nealocate pe judete 2138* -411TOTAL 804.090 2.096De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 804.090 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). De asemenea, 741.471 de pacienti au fost declarati vindecati.