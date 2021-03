Coronavirus. Zonele afectate de COVID-19, in Romania. Bucuresti, Cluj si Timis au cele mai multe cazuri de infectii

Lista cu numarul cazurilor la 24 de ore si incindenta pentru Bucuresti si judetele Romaniei

Astfel, potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in Bcuuresti au fost raportate 664 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Pe locul al doilea se afla Timis cu 326 de infectii si pe al treilea Cluj cu 189 de infectii, la 24 de ore.Mai sunt probleme si in zonele judetelor Brasov - 163 si Ilfov- 166.Judetele Dolj, Iasi si valceau au raportat, de asemenea, peste 100 de cazuri fiecare.1. Alba 16024 42 2,312. Arad 17895 48 2,193. Arges 21547 64 1,014. Bacau 20876 72 1,245. Bihor 21977 93 1,716. Bistrita-Nasaud 9031 27 1,187. Botosani 11262 31 1,268. Brasov 33432 163 3,359. Braila 10035 11 1,0710. Buzau 9742 15 0,7411. Caras-Severin 8538 26 1,0912. Calarasi 7799 44 0,8613. Cluj 41738 189 3,5414. Constanta 32917 81 1,8915. Covasna 6068 0 0,9116. Dambovita 18284 45 1,6717. Dolj 20340 101 1,8118. Galati 20887 1 1,3319. Giurgiu 8186 63 1,9520. Gorj 7321 57 2,1021. Harghita 6378 21 0,8222. Hunedoara 16419 54 2,8823. Ialomita 8412 15 1,1424. Iasi 34484 102 1,4625. Ilfov 32517 166 3,7626. Maramures 17604 58 2,7727. Mehedinti 6241 19 1,1628. Mures 18303 42 0,9929. Neamt 14498 81 1,4330. Olt 11686 56 1,1831. Prahova 27711 61 0,8632. Satu Mare 10290 39 2,0933. Salaj 8388 51 2,5234. Sibiu 20573 25 1,9535. Suceava 21448 53 1,1036. Teleorman 10193 35 1,4237. Timis 41359 326 5,6038. Tulcea 6568 11 1,0239. Vaslui 13324 44 1,0940. Valcea 12384 104 1,9341. Vrancea 8474 10 0,9642. Mun. Bucuresti 134022 664 3,1943. Cazuri noi nealocate pe judete 3108* 78TOTAL 828.283 3.288Pana la aceasta data, pe teritoriul Romaniei, a u fost confirmate 828.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus