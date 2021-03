CORONAVIRUS Romania. Zonele cele mai afectate de infectie. Capitala si trei judete au cele mai multe cazuri noi

Lista cazurilor noi si incindeta pentru fiecare judet in parte si Capitala

Conform raportului GCS, in Bucuresti au fost raportate 1.005 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore si 143.528 de la inceputul pandemiei.In judetul Timis, numarul cazurilor noi este de 447 de infectii noi la 24 de ore si 45.101 de la inceputul pandemiei.In judetul Ilfov, 416 cazuri noi au fost raportate in 24 de ore si 35.177 de la inceputul pandemiei, iar judetul Iasi are 36.178 de infectii in total si 314 in ultimele 24 de ore.De asemenea, autoritatile spun ca noua judete si Capitala sunt in scenariul rosu 1. Alba 17038 118 3,212. Arad 18936 130 2,603. Arges 22368 97 1,454. Bacau 21802 115 1,445. Bihor 23197 136 2,346. Bistrita-Nasaud 9488 78 1,577. Botosani 11844 68 1,538. Brasov 35861 284 4,429. Braila 10638 83 1,9510. Buzau 10161 39 1,0211. Caras-Severin 8913 34 1,3812. Calarasi 8183 36 1,4713. Cluj 44436 281 3,9714. Constanta 35288 271 3,3615. Covasna 6390 56 1,4216. Dambovita 19319 109 2,3217. Dolj 21700 166 2,1718. Galati 22072 98 1,9219. Giurgiu 8767 57 2,5320. Gorj 7998 72 2,2621. Harghita 6635 36 0,9422. Hunedoara 17777 97 3,4623. Ialomita 8839 63 1,6726. Maramures 18592 106 2,3327. Mehedinti 6655 49 1,7128. Mures 19093 119 1,5429. Neamt 15360 104 1,8130. Olt 12175 82 1,3231. Prahova 28636 141 1,3432. Satu Mare 11059 82 2,3533. Salaj 9018 64 3,0534. Sibiu 21628 91 2,4835. Suceava 22108 45 1,0436. Teleorman 10789 75 1,8938. Tulcea 6840 25 1,2839. Vaslui 13900 56 1,3240. Valcea 13213 122 2,5541. Vrancea 8880 36 1,2043. Cazuri noi nealocate pe judete 5579* 271TOTAL 881.159 6.174De la inceputul pandemiei pana in prezent, in tara noastra au fost confirmate 881.159 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).794.950 de pacienti au fost declarati vindecati.