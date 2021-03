GRAFIC. Noua judete si Capitala sunt in scenariul rosu de coronavirus. Cat de grava este situatia in tara

Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, in Capitala, rata de infectare este de 5,67 la mie. In creastere fata de ziua anterioara cand a fost 5,33 la mie.Cea mai mare rata de infectare este in Ilfov, unde incidenta este de 6,78 la mie. De fapt localtiatile din jurul Capitalei au fost carantinate O alta zona unde sunt semne de ingrijorare este judetul Timis, cu o incidenta de 5,97 la mie.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 3.743 de cazuri noi si 60 de decese. La ATI sunt internati 1.339 de pacienti Capitala a raportat aproape 40% din totalul noilor imbolnaviri