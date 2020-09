Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate in Capitala si cinci judete

Lista judetelor si numarul de cazuri noi confirmate

In Bucuresti au fost raportate 187 de cazuri noi si un total de 12.249 de cazuri de la inceputul pandemiei. Duminica , in Capitala erau 201 cazuri.In judetul Bacau au fost raportate 72 de cazuri noi si un total de 2.449 de infectii.Judetul Buzau a raportat 65 de infectii zilnice si 3.236 de cazuri noi.Prahova are 55 de cazuri noi raportate la 24 de ore si 4.604 in total.Acelasi numar de infectii zilnice, 55, a raportat si judetul Iasi. De la inceputul pandemiei, aici s-au imbolnavit 3.421 de oameni.In Dambovita s-au infectat pana acum 3.302 de oameni, iar luni au fost raportate 47 de cazuri noi.Salaj a raportat un singur caz, iar Vrancea si Hunedoara cate doua cazuri.1. Alba 1210 - 122. Arad 2034 - 53. Arges 5156 - 185. Bihor 2683 - 326. Bistrita-Nasaud 1239 -7. Botosani 1379 -8. Brasov 4856 - 69. Braila 1888 - 1511. Caras-Severin 822 -12. Calarasi 608 - 1013. Cluj 2259 - 1614. Constanta 1879 - 1415. Covasna 860 - 1617. Dolj 1967 - 2118. Galati 3482 - 1519. Giurgiu 799 - 1420. Gorj 1654 - 1121. Harghita 780 - 922. Hunedoara 1796 - 223. Ialomita 1020 - 825. Ilfov 2362 - 626. Maramures 1340 - 2127. Mehedinti 1210 - 428. Mures 1507 - 1029. Neamt 2365 - 1830. Olt 1412 - 332. Satu Mare 363 -33. Salaj 433 - 134. Sibiu 1586 - 1035. Suceava 5540 - 1136. Teleorman 698 - 2637. Timis 2841 - 1238. Tulcea 590 - 339. Vaslui 2079 - 1340. Valcea 1376 - 3841. Vrancea 2465 - 243. - 98 -TOTAL 95.897 - 883