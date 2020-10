Zonele din Romania cel mai puternic afectate de coronavirus. Bucuresti si noua judete sunt in scenariul rosu. Alba, Cluj, Salaj si Timis au rata de infectare de peste 4 la mie

In Capitala, 594 de cazuri noi au fost raportate de autoritati , in ultimele 24 de ore. Aici, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 35.741 de infectii, iar rata de infectare este de 3,73 la mie.Noua judete sunt in scenariul rosu. Cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in judetele Alba (4,1), Cluj (4,61), Salaj (4,76) si Timis (4,16).Aproape de scenariul rosu este si Maramures, unde se inregistreaza o rata de infectare de 2,81 la mie. Alte 20 de judete se afla in scenariul galben3. Arges 6932 94 1,039. Braila 3392 52 1,2410. Buzau 3931 75 1,2111. Caras-Severin 2662 76 1,9512. Calarasi 1680 33 1,1115. Covasna 2221 35 2,3318. Galati 6295 53 1,3819. Giurgiu 1893 85 1,3420. Gorj 2982 55 1,3922. Hunedoara 4219 11 1,9223. Ialomita 2136 32 1,6225. Ilfov 6015 81 1,6126. Maramures 4456 54 2,8127. Mehedinti 2170 39 1,3430. Olt 3600 94 1,0431. Prahova 9644 75 1,7132. Satu Mare 1813 70 1,5638. Tulcea 1504 38 0,9339. Vaslui 4967 70 1,541. Vrancea 3515 38 1,0943. - 120 -17*TOTAL 241.339 5.753In Romania, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus Citeste si: