CORONAVIRUS Romania. Zonele cel mai grav afectate. Capitala trece din nou pragul de 1.000 de noi imbolnaviri

Lista cazurilor noi raportate pe fiecare judet

Dincolo de Capitala, alte judete - Brasov, Cluj si Iasi, au inregistrat peste 300 de cazuri noi. Un total de 1.562 de cazuri au fost nealocate, adica aproape 20% din cazurile raportate.Municipiul Bucuresti a trecut marti, 24 noiembrie, de pragul de 60.000 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, ajungand la un total de 60.859 de imbolnaviri dupa raportarea a alte 1.147. Capitala a ajuns astfel la o incidenta de 6,55 de cazuri la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judetul Cluj, 393, judetul ajungand astfel la un total de 19.474 de cazuri si o incidenta de 7,03.In judetul Iasi au fost raportate 344 de noi imbolnaviri, atingandu-se un total de 18.086 de cazuri si o incidenta de 3,29.De asemenea, in judetul Brasov a fost raportat un numar ridicat de cazuri noi, 319, judetul ajungand la un total de 17.312 cazuri si o incidenta de 7,36 de cazuri la mia de locuitori.Cele mai putine cazuri noi au fost raportate in judetul Braila, doar 10 la numar.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 9169 133 6,082. Arad 10291 130 5,93. Arges 12146 148 4,954. Bacau 12093 118 2,815. Bihor 12874 150 5,276. Bistrita-Nasaud 5398 96 4,117. Botosani 5518 119 2,698. Brasov 17312 319 7,369. Braila 5085 10 3,1210. Buzau 6098 48 2,5411. Caras-Severin 4379 82 2,7112. Calarasi 3705 31 3,0813. Cluj 19474 393 7,0314. Constanta 14200 190 6,515. Covasna 3838 63 3,116. Dambovita 10490 148 3,5117. Dolj 11059 84 3,2118. Galati 9283 170 2,8519. Giurgiu 3691 88 2,4320. Gorj 4114 42 1,7221. Harghita 4406 30 1,8422. Hunedoara 7834 137 3,623. Ialomita 4073 102 3,4424. Iasi 18086 344 3,2925. Ilfov 13272 209 7,126. Maramures 7800 94 3,0727. Mehedinti 3627 42 3,0428. Mures 11032 126 4,7529. Neamt 8878 68 2,2430. Olt 6677 48 1,831. Prahova 17410 252 4,4332. Satu Mare 4896 105 4,9933. Salaj 5203 38 4,3634. Sibiu 12682 82 8,4735. Suceava 12495 195 2,2436. Teleorman 5072 72 2,7537. Timis 17587 272 5,4538. Tulcea 3105 45 3,3639. Vaslui 7143 92 2,1140. Valcea 7457 51 2,841. Vrancea 5013 78 1,8942. Mun. Bucuresti 60859 1147 6,5543. Cazuri noi nealocate pe judete 5781* 1562TOTAL 430.605 7.753