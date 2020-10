Lista zonelor cu cele mai multe cazuri de Covid-19. Explozie de cazuri in Bucuresti, Bacau, Cluj, Dambovita, Iasi, Prahova si Timis

Situatia cazurilor noi de coronavirus pentru fiecare judet in parte si Capitala

Potrivit datelor raportate de Grupul de Comunicare strategica, in Bucuresti au fost inregistrate 549 de cazuri noi, in 24 de ore. De asemenea, de la inceputul pandemiei, aici au fost confirmate 20.855 de infectari cu SARS-CoV-2.In alte sase judete, numarul infectiilor zilnice a depasit pragul de 100. Acestea sunt: Bacau (150), Cluj (117), Dambovita (128), Iasi (193), Prahova (101), Timis (142).1. Alba 2283 712. Arad 3040 683. Arges 5715 495. Bihor 3904 656. Bistrita-Nasaud 1656 217. Botosani 1835 399. Braila 2591 1710. Buzau 2968 2811. Caras-Severin 1561 2512. Calarasi 943 1014. Constanta 3470 8515. Covasna 1380 2518. Galati 4620 4919. Giurgiu 1252 1420. Gorj 2182 3321. Harghita 1225 4922. Hunedoara 2630 5423. Ialomita 1423 3625. Ilfov 3795 7126. Maramures 2401 8527. Mehedinti 1507 828. Mures 2202 6629. Neamt 3845 7530. Olt 2102 5632. Satu Mare 849 3133. Salaj 957 4334. Sibiu 2592 7035. Suceava 6988 7036. Teleorman 1695 6738. Tulcea 1037 2639. Vaslui 3516 5740. Valcea 2723 9541. Vrancea 2851 2243. - 138 -TOTAL 145.700 3.130De la inceputul pandemiei, in Romania, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 113.112 pacienti au fost declarati vindecati.Citeste si: