Zonele cel mai puternic afectate de COVID in Romania: Clujul a devenit primul judet care trece de incidenta de 4 la mie

Lista judetelor cel mai puternic afectate de coronavirus

De altfel, in Bucuresti au fost raportate 744 de cazuri noi de infectari si 33.118 de la inceputul pandemiei.21 de judete au o situatie ingrijoratoare din punctul de vedere al infectiilor.Alba (146), Arad (160), Bacau (133), Bihor (216), Botosani (121), Brasov (185),, Constanta (107), Dambovita (168), Dolj (162), Hunedoara (101), Iasi (267), Maramures (100), Mures (191), Neamt (180), Prahova (110), Salaj (113), Sibiu (129), Suceava (163), Timis (319), Valcea (100)In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori, cel mai mare este ingeristrat in judetul Cluj (4.09), Bucurestiul are 3,81. Pe locul al treilea se afla judetul Alba cu o rata de infectare de 3,72 la mia de locuitori.Si tot peste 3 este coeficientul in Judetele Harghita, Salaj si Timis.3. Arges 6627 486. Bistrita-Nasaud 2453 819. Braila 3264 2910. Buzau 3726 5611. Caras-Severin 2443 7112. Calarasi 1529 1315. Covasna 2046 4718. Galati 6051 8019. Giurgiu 1764 4420. Gorj 2783 4921. Harghita 2764 9223. Ialomita 2016 4725. Ilfov 5745 9027. Mehedinti 2035 2930. Olt 3325 8032. Satu Mare 1568 5436. Teleorman 2918 3838. Tulcea 1409 2039. Vaslui 4729 7141. Vrancea 3344 3343. - 142 1TOTAL 222.559 5.343Autoritatile au raportat miercuri, 28 octombrie, 5.343 de cazuri noi de infectii si 107 decese, la 24 de ore.Citeste si: