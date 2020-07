Lista zonelor turistice de pe litoral unde masca e obligatorie in spatii deschise, de la 1 august

Care este situatia din statiuni

Masca de protectie va fi obligatorie in judetul Constanta, incepand cu data de 1 august 2020, ora 00.00.Spatiile publice deschise in care autoritatile locale din judetul Constanta au hotarat sa impuna obligativitatea purtarii mastii sanitare, intre orele 18-24, sunt:- Faleze, piatete, parcuri de distractii si agrement, targuri, piete, oboare;- Statii de autobuz, peroanele garilor;- Curti si perimetre exterioare ale obiectivelor si lacasurilor de cult;- Spatii exterioare ale institutiilor si autoritatilor publice;- Delfinariu, precum si in locurile in care se desfasoara spectacole in exterior;- In orice loc unde se formeaza aglomerari de persoane, in exterior, pe domeniul public si nu se poate respecta distantarea fizica recomandata de 2 metri.Exceptati de la aceste masuri sunt doar copiii cu varsta de pana in 5 ani, potrivit Stirile Pro TV. Lista zonelor turistice de pe litoral unde masca e obligatorie de la 1 august, intre orele 18.00-24.00:- Faleza, promenada, satul de vacanta, piateta de la Cazinoul din Mamaia;- Gara, Delfinariu, in curtile bisericilor, faleza cazino, Portul Tomis (terase), Piata Ovidiu;- Zona de promenada, faleza de la Belona pana in capatul de sud, aleile pietonale din centrul statiunilor, unde sunt multe magazine;- Toata zona de pomenada de langa mare, plus aleile pietonale;- aleile pietonale plus zonele de promenada de langa tarmul marii si parcul de distractii de la Neptun;- Strada mica, zona de parcare de langa plaja si toata aleea paralela cu plaja, zona teraselor si a cluburilor.