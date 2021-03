Listele de asteptare pentru vaccinare, disponibile din 15 martie. Populatia generala se va putea programa, dar cu cateva conditii

Disponibilitatea centrelor de vaccinare

Criteriile de inscriere

Modalitatile de programare

In platforma vor fi vizibile, pentru beneficiari, atat centrele de vaccinare deja existente, cat si cele care vor fi operationalizate in aprilie. Daca o persoana nu gaseste locuri disponibile in centrul de vaccinare ales, se poate inscrie pe lista de asteptare, locurile care devin disponibile urmand sa fie ocupate de cei inscrisi pe lista, cu respectarea prioritizarii: 75% persoane din populatia cu risc si 25% lucratori din domenii esentiale, iar in centrele in care raman locuri libere vor putea sa se programeze persoanele din etapa a III-a. "Conducerea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a derulat o sedinta de lucru cu reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale ( STS ), care a vizat operationalizarea listelor de asteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, incepand cu data de 15 martie a.c.", a anuntat, vineri seara, CNCAV.Astfel, in momentul in care va fi disponibila programarea la vaccinare pentru populatia generala, in platforma de programare vor fi vizibile, pentru beneficiari, atat centrele de vaccinare deja existente, cat si cele care vor fi operationalizate in luna aprilie. Dupa epuizarea sloturilor disponibile din centrele de vaccinare, se activeaza lista de asteptare.Notificarea persoanelor aflate pe lista de asteptare se va face in functie de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform Strategiei nationale de vaccinare, si ordinea cronologica de inscriere, dupa cum urmeaza:* persoanele din categoria 2a (populatia de risc), cu varsta peste 65 de ani sau cu boli cronice;* persoanele din categoria 2b (lucratori din domenii esentiale);* persoanele eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare (populatia generala). Beneficiarul va avea posibilitatea sa se programeze la vaccinare , iar daca nu exista locuri disponibile in centrul ales, poate opta pentru inscrierea pe lista de asteptare aferenta centrului respectiv. Ulterior, locurile libere dintr-un anumit centru de vaccinare vor fi disponibile doar pentru persoanele inscrise in lista deschisa pentru acel centru, cu respectarea prioritizarii: 75% persoane din cadrul populatiei cu risc si 25% lucratori din domenii esentiale, iar in centrele in care raman locuri libere vor putea sa se programeze persoanele din etapa a III-a.Mai exact, fiecare centru de vaccinare va dispune de locuri atat pentru categoriile vulnerabile si angajatii din domenii esentiale, cat si pentru populatia generala, iar ordinea alocarii programarilor la vaccinare se va realiza in functie de gradul de ocupare a locurilor de catre categoriile prioritare inscrise pe listele centrului respectiv", a aratat CNCAV.Programarile la vaccinare se pot face atat prin platforma electronica, cat si prin apelarea numarului de call center, iar modalitatile de finalizare a procesului de programare pentru persoanele inscrise pe listele de asteptare sunt urmatoarele:- Pentru cei care aleg programarea individuala in platforma electronica: la momentul in care locurile devin disponibile la centrul unde persoana s-a inscris, beneficiarul primeste o notificare in acest sens, iar ulterior va intra in aplicatie, pentru alegerea zilei si a intervalului orar. Persoana care nu confirma prin programare locul disponibil in termen de 24 de ore de la primirea notificarii, va mai primi inca doua notificari ulterioare. In lipsa unei confirmari in acest interval de timp, beneficiarul ramane pe lista de asteptare, insa va pierde pozitia ocupata initial.- Pentru persoanele care opteaza pentru programarea prin call center, la numarul 021.414.44.25: atunci cand va aparea un loc liber la centrul de vaccinare unde s-a inscris, va fi programat la vaccinare in ziua si in intervalul orar disponibil pentru administrarea vaccinului. Aceste persoane vor fi notificate si nu este necesar sa confirme programarea.Persoana inscrisa in lista de asteptare are posibilitatea de a se realoca pe lista de asteptare a unui alt centru de vaccinare.