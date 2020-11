Localitatea din Romania cu o rata de infectare de peste 20 la 1.000 de locuitori. Explicatia primarului

"Avem o rata mare de infectare, dar asta se datoreaza numarului mare de teste care se fac din 14 in 14 zile, la cele trei centre pentru ingrijirea persoanelor cu handicap din comuna. Majoritatea cazurilor de coronavirus din Diosti sunt, asadar, din randul celor din centre, personal angajat si rezidenti. Se fac, repet, foarte multe teste. Cei depistati pozitiv au stat in izolare, apoi revin la munca. Nu am avut focare familiale, doar pe cei din randul angajatilor din aceste centre de recuperare. In comuna oamenii inteleg pericolul si poarta masca. Mai trec si cei de la ISU Dolj cu megafonul prin comuna si anunta ce masuri trebuie sa ia populatia pentru a se feri de virus. Noi respectam deciziile luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta", a afirmat Dumitru Iliescu, edilul din Diosti, potrivit publicatiei Gazeta de Sud.Primarul din Diosti a declarat ca este convins ca "daca s-ar face mai multe teste si in alte comune si acolo ar putea creste aceasta rata de infectare raportata la mia de locuitori".