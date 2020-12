Localitatea Aroneanu, din judetul Iasi, intra in carantina. Au fost mobilizate mai multe echipaje mixte de jandarmi si politisti

"Duminica, tinand cont de incidenta cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2, in localitatea Aroneanu din comuna Aroneanu, judetul Iasi, a fost instituita zona de carantina, pentru o perioada de 14 zile.In vederea asigurarii ordinii publice si a respectarii masurilor de carantina la fata locului vor actiona in sistem mixt mai multe echipaje de jandarmi si politisti", precizeaza, duminica, intr-un comunicat transmis AGERPRES, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi.De asemenea, arata sursa citata, inceteaza carantina in perimetrul din comuna Ciurea - apartinatoare Ciurea si Lunca Cetatuii (zona Zanea).Inspectoratul Judetean de Jandarmi informeaza ca, pe timpul noptii, in intervalul orar 23.00 - 05.00, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:* deplasarea in interes profesional intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;* deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;* deplasarea din motive urgente bine justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Pe timpul zilei, se limiteaza circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fiind permisa pentru urmatoarele motive:* deplasarea in interes profesional intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;* deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;* deplasarea din motive urgente bine justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;* realizarea lucrarilor agricole sau comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producator sau alt document doveditor;* deplasari scurte legate de nevoile animalelor domestice din gospodarie, dupa caz animalelor de companie;* deplasari scurte pentru efectuarea achizitiilor/cumparaturilor de bunuri de stricta necesitate;* participarea la activitati religioase.Potrivit IJJ Iasi, pentru verificarea motivului deplasarii, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, dupa caz, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere, iar intrarea si iesirea persoanelor si vehiculelor in/din localitate se va face numai prin filtrele instituite de catre fortele de ordine.