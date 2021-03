Cea mai tanara localitate din Romania. Comuna unde 70% din populatie sunt copii si tineri, iar primarul a triplat stimulentul de nastere

"Tinerii au plecat in strainatate si fac copii acolo"

Cum se poate indrepta situatia demografica a tarii

Cu toate acestea, in mod paradoxal, exista o localitate in Romania care se poate lauda cu titlul de "cea mai tanara comunitate". Este vorba despre comuna Slobozia Bradului din Vrancea, unde traiesc aproape 9.000 de suflete, in marea lor majoritate membri ai etniei rome. Aici s-au nascut in 2020 nu mai putin de 305 copii, cei mai multi din ultimii ani. Pentru comparatie, in municipiul resedinta de judet Focsani, cu o populatie de zece ori mai numeroasa decat Slobozia Bradului, s-au nascut tot in 2020 doar 263 de copii.Revenind la Slobozia Bradului, pe acest fond pozitiv al cresterii natalitatii primarul localitatii a decis intr-o sedinta a Consiliului Local de luna trecuta sa tripleze stimulentul de nastere acordat pentru fiecare copil, de la 500 de lei la 1.500 de lei, tocmai pentru a incuraja si mai mult femeile sa aduca pe lume copii."Noi avem peste 2.500 de copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, din care 1.800 sunt inscrisi la scoala si gradinita. In comuna noastra, cam 70% din populatie este formata din oameni tineri. Vrem sa construim si un liceu pentru a incuraja familiile de etnie roma sa incerce mai mult in zona aceasta de educatie decat scoala primara. Eu zic ca la noi copiii au un viitor bun. Chiar daca adultii nu au servicii stabile, ei isi castiga existenta din actiuni de comert", a declarat Merlin Ivancea, primarul comunei Slobozia Bradului.La polul opus, unde timpul pare ca s-a oprit in loc, avem comuna Negrilesti, unde anul trecut s-a nascut un singur copil."Avem o populatie imbatranita, cu o medie de varsta de 65 de ani. Tinerii au plecat in strainatate si fac copii acolo. Noi nu avem ce sa le oferim pe plan local pentru a se reintoarce acasa. Suntem situati intr-o zona de munte, unde productia agricola este slaba, iar cresterea animalelor se face cu randament scazut", ne-a declarat primarul Ion Vasuianu.Sociologul Gelu Duminica avertizeaza ca Romania poate ramane cea mai saraca tara din Uniunea Europeana daca nu se iau masuri imediate dupa ce in ultimii 30 de ani populatia de copii s-a redus la jumatate. De la acest lucru pornesc toate efectele negative."Declinul demografic este ireversibil si ar trebui sa ne bucuram de fiecare copil care se naste. Eu am atras atentia, intr-un grup de specialisti, ca principala problema cu care se confrunta Romania este cea demografica. Imbatrinirea populatiei, migratia mare, coroborat cu numarul mic de nasteri, toate acestea duc spre dezastru.In momentul de fata raportul este de un pensionar la o persoana activa, dar peste 15 ani se estimeaza ca vor fi patru pensionari la o persoana activa, asta in conditiile in care noi nu avem nici acum bani sa platim pensiile. Prin urmare, trebuie sa gandim o politica foarte coerenta de echilibru demografic, sa o declaram prioritara. Ce trebuie facut? Trebuie pornit cu zona educatiei timpurii, construiri de crese, gradinite. Apoi trebuie regandita politica de emigrare si imigrare, sa oferim argumente ca oamenii sa ramana in Romania. Solutii sunt si trebuie sa ne uitam si la alte state cum au procedat", ne-a declarat Gelu Duminica.