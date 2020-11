Iranul va intra in lockdown pe termen nedefinit

"Aceste masuri de izolare vor intra in vigoare la 21 noiembrie si sunt necesare pentru a salva vieti", a spus sambata presedintele Hassan Rouhani intr-un discurs televizat.Restrictiile asupra vietii publice vor continua pe termen nedefinit, pana cand numarul de noi cazuri de infectari cu coronavirus si cel al deceselor vor scadea, a adaugat el."Oamenii trebuie sa accepte realitatea amara ca aceasta problema va ramane cu noi mult timp si ca vom fi nevoiti sa traim cu acest musafir nedorit in aceasta perioada", a spus Rouhani.Detaliile despre noile restrictii, inclusiv despre sectoarele economice care vor fi afectate si daca vor fi impuse de asemenea si interdictii de circulatie , vor fi anuntate de echipa de criza privind coronavirusul pana la 21 noiembrie, a precizat presedintele iranian.Rouhani s-a opus in ultimele luni unei reveniri la lockdown-ul total impus la inceputul anului, invocand considerente economice. Cu toate acestea, o inmultire dramatica a numarului de noi cazuri in ultimele saptamani a fortat aparent guvernul sa isi schimbe pozitia.Bilantul oficial al deceselor cauzate de pandemie in Iran este in prezent de peste 40.000, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus confirmate pana acum a ajuns la aproape 740.000. Cu toate acestea, capacitatea de testare este limitata, ceea ce inseamna ca numarul real de cazuri ar putea fi de doua ori mai mare.Citeste si: Suedia aplica primele restrictii de la inceputul pandemiei. Ce masuri de lockdown intra in vigoare din 20 noiembrie. "Este o situatie care poate deveni foarte grava"