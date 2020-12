Lockdown "special" de sarbatori pentru Italia. Ce masuri extreme au fost luate pana pe 6 ianuarie. Medic: "Trebuie sa fim constiinciosi"

Iata care sunt masurile luate de Luca Zaia pentru regiunea Veneto

"In principiu, restrictiile au fost luate deoarece aici numarul cazurilor pacientilor pozitivi si numarul pacientilor care sunt internati in regiunea Veneto au crescut foarte mult si fata de acum ceva timp cand Veneto era una dintre regiunile cel mai bine puse la punct pentru gestionarea crizei, am ajuns acum sa avem un numar mai mare decat in Lombardia sau in alte zone.Pe fondul acestei situatii s-a impus luarea acestor decizii, mai ales in aceasta perioada,a sarbatorilor de iarna, cand stim bine ca, atat in Italia, cat si in Romania, desigur, se obisnuieste ca rudele sa se viziteze.Pentru a preintampina aceste intalniri intre prieteni sau membrii familiei si sa asistam apoi la o cerestere a numarului de cazuri, presedintele regiunii Veneto, Luca Zaia, impreuna cu comitatul care gestioneaza aceasta situatie de criza au impus pana pe 6 ianuarie aceste masuri", a esplicat Dr. Florin Puflea.Medicul spune ca "sunt masuri care restrictioneaza libera circulatie , in sensul ca dupa ora 14.00 nu te poti deplasa din localitaeta de domiciliu decat in caz de necesitate. Sunt specificate clar anumite zile din perioada sarbatorilor in care nu sunt permise intalnirile in familie decat la un numar restrans de persoane.Aici este traditia sa se mearga de sarbatori la ski, deocamdata totul este inchis. Partiile de ski sunt deschise doar pentru sportivii de performanta si in anumite conditii foarte stricte. Se incearca pe cat se poate prevenirea si scaderea numarului de pozitivi pentru ca spitalele sunt destul de pline, sectiile ATI sunt pline, avem decese multe in fiecare zi, iar situatia nu este deloc sub control".Guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, a semnat, pe 17 decembrie, o ordonanta care prevede in mod specific restrictii de deplasare intre orase dupa ora 14:00, cu exceptia unor cazuri specifice (munca, sanatate). Masurile au intrat in vigoare de sambata, 19 decembrie si vor fi valabile pana la 6 ianuarie 2021, cu exceptia altor dispozitii sau masuri mai stricte impuse la nivel national, titreaza publicatia veneziatoday.it Restrictiile nu sunt la fel de dure in prima parte a zilei cand se poate merge la spalatorie, coafor sau cosmetica ori chiar la restaurant, in afara localitatii de domiciliu.Este permisa deplasarea in afara localitatii de domiciliu pentru a ajunge la copiii minori aflati in grija celuilalt parinte, pentru a-i aduce acasa.Este permisa deplasarea intre localitati pentru a participa la nunti si inmormantari, care trebuie sa respecte masurile in vigoare.Pentru calatoriile efectuate dupa ora 14, este obligatoriu sa se indice motivele si locurile calatoriilor, chiar si la intoarcere, in autocertificarea conforma cu modelul de stat.Accesul la magazinele alimentare este permis unei persoane pe gospodarie, cu exceptia cazurilor in care este nevoie sa fie insotite persoanele cu dificultati sau minorii cu varsta sub 14 ani.Pentru spatiile comerciala cu o suprafata mai mare de 40 de metri patrati, 1 client are acces la fiecare 20 de metri patrati.Toate punctele de vanzare trebuie sa afiseze un semn la intrare care sa indice numarul maxim de clienti permisi in camera si sa impiedice intrarea altor clienti daca se ajunge la aceasta.Potrivit presei italiene , incepand din 24 decembrie zona rosie va fi declansata in toata Italia.In zilele 24, 25, 26, 27, 31 decembrie si 1, 2, 3, 5 si 6 ianuarie se vor respecta urmatoarele masuri:- orice miscare este interzisa chiar si in interiorul propriei localitati, cu exceptia unor motive intemeiate ce privesc munca, sanatatea sau extrema necesitate si urgenta care trebuie declarate printr-o declaratie pe proprie raspundere.- barurile si restaurantele sunt inchise, dar este permisa luarea la domiciliu si livrarea la domiciliu a meniurilor.- toate magazinele sunt inchise, cu exceptia celor care vand produse alimentare si produse de baza- raman deschise: chioscuri de ziare, farmacii, tutungerii, spalatorii, frizeriile, saloanele de coafura si centrele de infrumusetare- sunt inchise muzeele, expozitiile, salile de sport, salile de jocuri de noroc si pariuri, iar competitiile sportive sunt suspendate,- capacitatea transportului public este redusa la 50%."Sanse sunt sa scapam, dar trebuie sa fim in continuare foarte constiinciosi si trebuie sa respectam masurile de prevenire pentru ca preventia este metoda de scadere a cazurilor.Acum se vorbeste foarte mult despre vaccin.Populatia este impartita in ceea ce priveste masurile de preventie. Sunt tot mai multi cei care sunt impotriva vaccinurilor a restrictiilor de ordin social si sanitar impuse de autoritati , bineinteles fara nicio baza stiintifica.Cei care contesta buna functionare a vaccinului sau a acestor masuri nu au o baza reala pentru a justifica explicatiile pe care le dau ei. In schimb, datele despre utilitatea mastilor, evitarea aglomeratiei si toate masurile impuse de specialisti sunt recomandate cu tarie de specialisti. Unele dintre masuri sunt chiar economice. Purtatul mastii si evitarea aglometratiilor nu este ceva ce nu poate fi respectat de toata lumea", a esplicat medicul roman din Italia, Florin Puflea.Medicul vorbeste despre situatia grea din sectiile ATI."Este mai bine sa previi decat sa tratezi. Acesti pacienti nu sunt pacienti pe care ii pui la terapie intensiva doua trei zile apoi le dai drumul acasa. Raman foarte mult timp internati si consuma multe resurse atat din punct de vedere sanitar, dar si uman.Medicii sunt epuizati. Politicienii vorbesc despre locurile la terapie intensiva, insa acestea nu sunt numai paturile si infuzomatele sau ventilatoarele. Ca sa acorzi o asistenta unui pacient la ATI ai nevoie de un persoanl medical calificat, personal pe care nu il gasesti peste noapte si nu il pregatesti de pe o zi pe alta.Lucrurile sunt mult mai complexe decat par.. Terapia intensiva inseamna terapie 24 de ore din 24. Mult mai importanti, pe langa ventilatoare si paturi, sunt oamenii care acorda asistenta medicala intensiva.", a mai spus medicul Florin Puflea."Masurile trebuie luate de autoritati dupa o analiza complexa a tuturor factorilor nu numai a celor medicali, ci si a celor administrativi, politici si economici, pentru ca numai lucrand in echipa cu toti actorii implicati se pot lua aceste masuri.Trebuie analizate cat mai multe informatii.La noi, in regiunea Veneto s-a facut un consiliu, s-au analizat aceste date si au luat decizia de a face acest lockdown diferit, pentru a permite anumite activitati comerciale si de productie sa functioneaze, dar in acelasi timp sa nu punem im pericol populatia", a precizat medicul."Avem si vesti bune . A fost aprobat vaccinul celor de la Pfizer. Marea Britanie a inceput vaccinarea si in Italia va incepe in cateva zile.In spitalul unde lucrez sunt liste cu persoane care vor fi vaccinate in primele zile. Bineinteles, noi cei de la ATI, cei de la Primiri Urgente si cei de pe ambulanta avem prioritate, tocmai pentru a preveni imbolnavirea si de a preveni blocarea sistemului pentru ca daca se imbolnavesc cei de la terapie intensiva, nu ai cum sa-i inlocuiesti peste noapte.La noi in spital am avut peste 130 de persoane pozitive din personalul medical si auxiliar. Am avut si colegi intubati, au fost situatii destul de dificile de gestionat, dar am trecut cu bine si se intrezareste un pic de optimism. Avem convingerea ca acest vaccin ne va proteja si ne va permite sa ne facem meseria si sa ajutam pacientii care continua sa vina zilnic.Serurile vor fi disponibile pentru un numar cat mai mare de persoane. Aici in Italia va fi o vaccinare voluntara, adica se vor vaccina cei care doresc. Se amenajeaza deja anumite puncte de vaccinare in pietele marilor orase", a mai explicat dr Florin Puflea.De la inceputul pandemiei pana in prezent, Italia a inregistrat aproape 2 milioane de infectari cu noul coronavirus . Au murit peste 73.000 de oameni si s-au facut bine peste 1,3 milioane.