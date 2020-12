Lockdown total in Londra si sud-estul Angliei din cauza unei noi tulpini de coronavirus. Dr Marius Geanta: "Astfel se poate "cumpara" timp pentru pregatirea sistemelor medicale"

De ce este necesar lockdown-ul din Londra si sud-estul Angliei. Ce spune dr. Marius Geanta

Premierul britanic a afirmat ca persoanele din scenariul 4 trebuie sa stea acasa si nu pot calatori iar toate persoanele din toate scenariile ar trebui sa ramana in zonele lor si sa nu calatoreasca, potrivit Euronews , citat de Digi 24 Aceasta vina ca urmare a unei cresteri de infectii Covid-19 inaintea unei perioade in care guvernul planuia sa relaxeze restrictiile de Craciun.Aceasta, cuplata cu depistarea unei noi tulpini ale virusului, a sporit temerile in privinta adunarilor sociale in vremea sarbatorilor.Profesorul Chris Whitty, medicul sef al Angliei, a spus ca cresterea rapida a infectarilor in sud-estul Angliei a facut oficialii sa stabileasca ca noua tulpina este probabil mai contagioasa."Nu exista dovezi in acest moment pentru a sugera ca noua tulpina provoaca o rata mai mare a mortalitatii sau ca afecteaza vaccinurile si tratamentele, insa eforturi urgente sunt in derulare pentru a confirma acest lucru", a precizat Whitty intr-un comunicat."Lockdown-ul total din Londra si sud-estul Angliei este obligatoriu pentru a incetini / stopa transmiterea unei tulpini de SARS-CoV-2 care a suferit prea multe mutatii, in timp scurt, fiind identificata la un numar semnificativ de britanici in ultimele saptamani. Evidentierea a fost posibila prin utilizarea tehnicilor de supraveghere epidemiologica bazata pe genomica (public health genomics).Datele de pana acum ne arata ca noua tulpina se transmite mai repede, dar nu se pot face corelatii intre infectarea cu aceasta si cresterea mortalitatii sau o posibila scadere a eficacitatii vaccinurilor.In acest moment, esentiala este limitarea transmiterii acestei noi tulpini - ne aflam practic in logica de sanatate publica de la inceputul pandemiei, cand rolul lockdown-ului strict a fost de a stopa transmiterea si de a "cumpara" timp pentru ca sistemele de sanatate sa se pregateasca.Capacitatea Marii Britanii de a identifica la scara larga noua tulpina arata valoarea tehnicilor se secventiere de noua generatie pentru sanatatea publica - asistam la maturizarea acestui domeniu, care iese din zona cercetarii si ajunge nu doar in practica medicala, ba chiar si in societate", a explicat Dr. Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, pe pagina sa de Facebook Marea Britanie a inregistrat pana in prezent, 2.004.219 de cazuri de coronavirus si 67.075 de decese.