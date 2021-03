Unde mai gasiti locuri libere in tara pentru programarea la vaccinarea anti-Covid. In Bucuresti si 17 judete, niciun loc disponibil

Cele mai multe programari disponibile apareau in judetele Suceava (9.000), Arad (6.200) si Botosani (5.300), arata sursa citata Alte noua judete indicau sub 1.000 de locuri disponibile pentru vaccinarea anti-COVID: Bihor, Satu Mare, Alba, Hunedoara, Olt, Vaslui, Galati, Braila si Tulcea. Romanii pot accesa platforma nationala de vaccinare pentru a vedea in timp real situatia pe judete si centrele de vaccinare cu locuri libere.Campania de vacccinare din Romania a intrat de luni, 15 martie 2021, in etapa finala, cea de-a treia, a imunizarii populatiei generale , iar incepand cu ora 9.00, se deschid listele de asteptare pentru programare la vaccinarea anti-COVID.