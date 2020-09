Prahova mai are doar doua locuri la Terapie Intensiva pentru cazurile grave de COVID-19

Cu 43 de noi infectari inregistrate in 24 de ore, conform raportarii de marti dupa amiaza, judetul Prahova ajunge la 5.017 persoane diagnosticate cu COVID-19.Este al patrulea judet care depaseste pragul de 5.000 de infectari, dupa Suceava care marti a raportat 5.882 de bolnavi de la inceputul pandemiei, Arges cu 5.286 de infectati si Brasov, unde s-au inregistrat 5.217 diagnostice de COVID-19.La nivelul judetului Prahova au fost declarate 171 de decese asociate COVID-19, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre pacienti cu boli cronice, scrie Agerpres.De mai multe saptamani, spitalele din judet care trateaza pacienti cu COVID-19 se confrunta cu lipsa locurilor de terapie intensiva pentru cei cu forme grave ale bolii.Astfel, numarul paturilor de ATI raportat in ultima perioada a fost de cate unu, maximum trei, insa au fost si perioade de peste o saptamana in care pacienti cu simptome severe ale COVID-19 au fost trimisi la terapie intensiva in spitale din alte judete.Marti, la ATI, au fost raportate ca fiind libere, in spitalele din Prahova, doua locuri destinate bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2. Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, la nivelul judetului, este de 359, dintre care 234 de paturi sunt ocupate.Numarul de teste realizat in judet, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, este de 23038. La aceste date centralizate de DSP Prahova se adauga testele efectuate la cerere.