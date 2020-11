Ludovic Orban: Piata Obor se va inchide. Cel mai probabil vor ramane deschise pietele in aer liber, dar si acolo cu masuri foarte stricte

"Masura se aplica in special pietelor agroalimentare inchise. Piata Obor se va inchide. La Bucur Obor au fost in controale de n ori, de fiecare data, nu cred ca 20% dintre cei de acolo respectau regulile, portul mastii, distanta la statul la coada. Pur si simplu nu se respecta, acolo parca e o zona zoster. Chiar este evidentiata in analizele epidemiologilor o rata destul de mare de raspandire in piete, pentru ca acolo e si contactul cu banul, dai banul, iti da restul. Nu poti sa cumperi cu card, trebuie sa dai banul cash. Cel mai posibil vor ramane deschise pietele in aer liber, dar si acolo cu masuri foarte stricte, pentru ca, in momentul in care iti raman mai putine piete, poti sa le controlezi mai usor", a declarat Orban la Digi24.Premierul a precizat ca recomandarea epidemiologilor este ca acest set de masuri sa fie aplicate o perioada de cel putin doua cicluri de 14 zile, adica 28-30 de zile."Masurile vor fi aplicate 30 de zile. Urmarim eficacitatea lor, in masura in care reusesc sa opreasca numarul de infectari si sper sa nu mai fie necesare alte masuri. Asta va depinde in mare masura de modul in care oamenii inteleg si se conformeaza. Acum va pot spune si lucruri bune, se vede pe strada cu ochiul liber, in tramvaie, la metrou , in spatii deschise, oamenii respecta masurile, cam 97%, deci exista un respect fata de masuri si cred ca asta este pana la urma solutia, oamenii sa se protejeze", a completat Orban.