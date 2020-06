Orban, ingrijorat cu privire la cazurile de Covid-19: Evolutia imbolnavirilor ne face sa fim foarte precauti cu masurile de relaxare

Vor fi convocate toatre institutiile de control

El a mai spus ca masurile de relaxare se fac dupa un plan in cinci etape care urmeaza sa fie analizat."Planul de relaxare pe care l-am pus la punct este in etape din 15 in 15 zile si este necesara o evaluare inainte de fiecare etapa", a mai precizat Ludovic Orban.Referitor la masurile de carnatinare la venirea din anumite tari, el a mai spus ca "suntem foare atenti la ce se intampla la nivel european. In momentul in care comisia europeana va institui o regula, ne vom alinia si noi".El a mai precizat ca exista o usoara crestere a persoanelor infecate suntem inca sub plafonul de risc. Suntem in garda, suntem foarte atenti.Premierul a mai precizat ca va convoca, miercuri, "toti ministrii si toate institutiile statului care au atributii de control, de la Ministerul Afacerilor Interne, Politie, Jandarmeriei, pana la Ministerul Sanatatii prin directiile de sanatate publica, ANPC , ANSVSA, pentru a face o analiza a planului de masuri pentru a asigura respectarea regulilor".E a mai precizat ca s-a vazut clar ca in foarte multe locuri nu sunt respectate regulile si exista un risc de transmitere a virusului crescut din cauza nerespectarii acestor reguli."Si pe plaja, daca la inceput asezarea a fost conforma, incetul cu incetul s-a intrat intr-o devalmasie si nu s-a mai respectat nicio regula. Inteleg ca este o aglomeratie, dar si pe terase trebuie respectate normele de distantare care sunt stabilite, aici poate trebuie gandita o alta programare a mersului la masa si in alte locuri. Chiar m-a ingrijorat, va spun sincer, am vazut niste imagini in care aproape nu s-a mai respectat nicio regula", a afirmat premierul.