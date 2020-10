Ludovic Orban, negativ si la al doilea test de COVID-19. Premierul isi va relua activitatea

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineata al doilea test pentru COVID-19, la 10 zile dupa ce a intrat in contact cu un realizator tv diagnosticat pozitiv. Rezultatul testului premierului este negativ. Ca atare, prim-ministrul va fi de astazi prezent la Palatul Victoria pentru activitati curente", se arata in comunicatul de presa transmis de PNL