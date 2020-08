Ludovic Orban: OUG prin care se aloca 175 de milioane de euro pentru pregatirea inceperii noului an scolar

Ludovic Orban a solicitat vicepremierului Raluca Turcan sa existe o intalnire cu asociatiile autoritatilor locale, Asociatia Municipiilor si a comunelor, pentru a discuta in detaliu masurile luate in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie. Seful Executivului a anuntat ca Guvernul va adopta luni o ordonanta de urgenta prin care este alocata suma de 175 milioane euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare, pentru pregatirea anului scolar, cum ar fi achizitionarea de tablete, decontarea cheltuielilor pentru echipamentele de protectie, masti, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice."Pe langa actele normative pe care le avem, va trebui sa reanalizam pentru adoptare, in urma avizului Consiliului Legislativ, doua ordonante de urgenta. Prima este ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare pentru pregatirea anului scolar. Este actul normativ prin care decontam cheltuieli pentru achizitionarea de tablete pentru elevi, decontam cheltuielile pentru echipamente de protectie, masti si alte echipamente de protectie, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice care au nevoie. E vorba despre cheltuieli necesare pentru pregatirea scolilor, astfel incat sa diminuam riscul de transmitere. Aici solicit Secretariatului General al Guvernului transmiterea de urgenta la Monitorul Oficial ca sa apara in cursul zilei de astazi. Avem de adoptat forma finala, sigur in urma observatiilor depuse de avizatori", a spus Ludovic Orban, la inceputul sedintei de luni a Executivului.