Ludovic Orban: Procentul imbolnavirilor de coronavirus la copiii de varsta scolara este de 6,3%, fara sa fie scoala

Prezent in aceasta seara la Digi 24 , premierul a precizat, cu privire la cele 50 de milioane de euro pentru acoperirea cheltuielilor legate de achizitia materialelor de protectie sanitara si medicala, masti si dezinfectanti in scoli, ca "suma poate fi suplimentata oricand, daca va fi necesar".In legatura cu alocarea banilor pentru achizitionarea a 500.000 de tablete, el a spus ca au fost alocate 100 de milioane de euro "ca sa inchidem orice discutie", deoarece "a fost o dezbatere publica permanenta, ca sunt 200.000, ca sunt 600.000 de tablete. Cine poate sti cel mai bine cate tablete sunt necesare? Conducerea scolilor si autoritatea locala."In ceea ce priveste cursurile pentru cresterea competentelor digitale ale cadrelor didactice, Orban a spus ca au participat pana acum "zeci de mii". "Mi-e greu sa dau o cifra exacta. La finalul acestor cursuri se va putea da o cifra", a completat premierul.Ludovic Orban a dezvaluit ca. (...) A existat o raspandire a virusului si pe aceasta aceasta categorie de varsta"."Riscurile sunt foarte mici. Majoritatea tinerilor nu dezvolta forme grave, foarte multi dintre ei nici nu au simptome sau nu le simt, nu le baga in seama, multi se vindeca fara sa stie ca au fost infectati", a subliniat el.Ludovic Orban a mai spus, deasemenea, ca daca apar mai multe cazuri, poate 3-5 cazuri intr-o scoala, se pot suspenda cursurile in scoala respectiva."Daca apare un caz intr-o clasa, automat 14 zile se suspenda cursurile in clasa respectiva, se face ancheta epidemiologica.Pentru asta, noi am prevazut un act normativ, pe care l-am avut deja in dezbaterea guvernului, prin care am stabilit sa acordam ajutorul care a fost dat in perioada starii de urgenta, 75% din salariu, pentru un parinte, ca sa stea, pe perioada in care sunt suspendate cursurile, cu copilul acasa. Deja ne-am gandit la aceasta varianta", a subliniat premierul.Intrebat cu cat va creste procentul scolarilor infectati dupa deschiderea noului an scolar, Orban a spus ca "totul va depinde de masura in care oamenii se conformeaza.Regulile de igiena personala, pastrarea distantei, sa nu mai vorbesti in fata omului. Daca aceste lucruri simple sunt respectate, atunci se reduce raspandirea virusului semnificativ".In timpul orelor, riscul va fi foarte mic. In pauza de recreatie trebuie o usoara atentie, e tendinta copilului de a se apropia unul de altul", a completat seful Executivului.El a precizat ca "cea mai mare dificultate este adaptarea de a putea preda online, pentru ca foarte multi profesori sunt profesori obisnuiti, cu modalitatea de predare clasica" si ca se urmaresc solutiile gasite de alte state europene cu privire la adaptarea predarii."Noi avem clase mari, de 32-34 de elevi. S-a adoptat o lege in Parlament, initiata de PSD , in care s-a redus numarul de elevi din clase, in functie de ciclul in care se gasesc. E tipul de lege care reprezinta un deziderat, dar pe care nu poti sa o aplici cand mai ai trei saptamani pana la inceperea scolii. Restructurarea claselor e greu de facut (...) inseamna mai multe clase formate, mai multi profesori care sa predea.", a mai spus Ludovic Orban, la Digi 24.